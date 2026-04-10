Новак анонсировал продление моратория на обнуление топливного демпфера

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает продление моратория на обнуление топливного демпфера, срок действия которого истекает 1 мая, сообщил журналистам в кулуарах церемонии премии "Наш вклад" вице-премьер Александр Новак.

"Предложение действительно поступило. Сейчас оно рассматривается в правительстве, и мы его поддерживаем. Соответственно, по сроку точно не могу сказать, какое предложение (будет принято - ИФ): либо до конца года, либо на несколько месяцев. Определимся в ближайшее время", - сказал он.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Осенью 2025 года президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на "Петербургской бирже" из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. Также осенью 2025 года был принят целый ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в числе которых запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, судового топлива и прочих газойлей.

До введения моратория на обнуление топливного демпфера учитывалось, что, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно росли и в среднем за месяц отклонялись от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивался. Такая ситуация возникала дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

Александр Новак НПЗ
