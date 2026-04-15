Поиск

Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренно негативную динамику blue chips на фоне снижения металлов, роста мировых фондовых площадок и просевшей накануне нефти (июньский фьючерс на Brent в среду торгуется у $95 за баррель) на новостях о новом раунде переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2720,6 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1129,88 пункта (-0,2%); лидируют в снижении акции "Русала" (-1,3%), "ММК" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составляет 75,8532 руб. (-39,57 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

