Силуанов допустил небольшую корректировку плана госзаимствований на 2026 год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ может скорректировать план по размещению ОФЗ на текущий год, но эта корректировка не будет существенной, заявил на Биржевом форуме "Московской биржи" глава министерства Антон Силуанов.

"Что мы будем делать на рынке, если будет увеличиваться дефицит бюджета? На самом деле, мы занимаемся здесь вопросами консолидации бюджета в целом. И в 2026 году смотрим приоритетность расходов, это самая основная, наверное, задача. Понятно, что, возможно, нам придется скорректировать где-то и планы по заимствованиям на текущий год, но думаю, что не существенно", - сказал он.

"Кстати, сейчас рынок достаточно хорошо воспринимает наши размещения. Видим спрос на рынке. И последние недели размещаемся по 200 с лишним миллиардов рублей (на аукционах ОФЗ - ИФ). В рамках тех плановых значений, которые у нас есть. Размещаемся в основном по фиксированным ставкам, и это позитивно, поскольку для нас и для рынка, я думаю, что это интересные инструменты", - отметил министр.

При этом, по словам Силуанова, Минфин готов задействовать и ОФЗ с плавающим купоном при наличии спроса со стороны инвесторов.

"Если мы увидим, что будет спрос на флоатеры, в конце концов, можем по плавающим инструментам также привлекать", - сказал министр.

Согласно закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", государственные внутренние заимствования на 2026 год запланированы в объеме 5,509 трлн рублей. С учетом ожидаемых погашений на сумму 1,337 трлн рублей чистый объем привлечения средств за счет продажи ОФЗ в текущем году установлен в размере 4,173 трлн рублей.