"НОВАТЭК" в I квартале увеличил добычу газа на 3,1%, добычу ЖУВ - на 4,2%"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в первом квартале 2026 года увеличил добычу газа на 3,1% - до 22,03 млрд куб. м, добычу жидких углеводородов (ЖУВ) нарастил на 4,2% - до 3,62 млн тонн, сообщила компания.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,3 млрд куб. м, что на 1% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,2 млн тонн, что на 6,3% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата снизился на 0,5% и составил 3,4 млн тонн. Объем переработки стабильного газового конденсата сократился на 5,8%, до 2 млн тонн.

