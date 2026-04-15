Поиск

"НОВАТЭК" в I квартале увеличил добычу газа на 3,1%, добычу ЖУВ - на 4,2%"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в первом квартале 2026 года увеличил добычу газа на 3,1% - до 22,03 млрд куб. м, добычу жидких углеводородов (ЖУВ) нарастил на 4,2% - до 3,62 млн тонн, сообщила компания.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,3 млрд куб. м, что на 1% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,2 млн тонн, что на 6,3% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата снизился на 0,5% и составил 3,4 млн тонн. Объем переработки стабильного газового конденсата сократился на 5,8%, до 2 млн тонн.

НОВАТЭК СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1680 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов