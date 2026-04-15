Казахстан в I квартале удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тысяч тонн

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "КазТрансОйл" в январе-марте 2026 года поставил в Германию 730 тысяч тонн казахстанской нефти, сообщила компания.

"Поставки казахстанской нефти в систему нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию увеличились на 353 тысячи тонн по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 730 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Таким образом, в годовом исчислении поставки выросли в 1,9 раза.

В феврале объем экспорта казахстанской нефти в Германию составил 210 тысяч тонн. В январе объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепроводов "Дружба" равнялся 310 тысяч тонн.

Ранее директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Исламдаут Акубаев сообщал, что в марте планируется экспортировать в Германию такой же объем нефти, что и в феврале - 210 тысяч тонн.

В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ Шведта) составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение поставок до 2,5 млн тонн.

Казахстан с 2023 года поставляет нефть в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

АО "КазТрансОйл" - оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу "КазМунайГаз". Обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км, оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч км.

