Казахстан заинтересован в поставках нефти в Европу через РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Казахстан заинтересован в продлении транспортировки нефти в Европу через нефтепровод "Дружба" по российской территории, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в республике Алексея Бородавкина.

"Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть (в Европу - ИФ) через нефтепровод "Дружба", но из-за того, как ведет себя киевский режим, это пока не представляется возможным", - приводит издание слова дипломата.

По его мнению, "когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться".

Газета напоминает, что Казахстан прокачивает нефть через северную ветку трубопровода "Дружба" в Германию.

При этом Астана рассчитывала и на южное направление магистрали, однако транзит по нему блокирует Киев из-за нежелания переправлять российскую нефть, уточняется в публикации.

