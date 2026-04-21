Пескова спросили, правда ли Россия остановит 1 мая транзит нефти из Казахстана в ФРГ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал "соответствующим компаниям" просьбу прокомментировать публикацию СМИ о том, что Россия остановит транзит нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая.

Его спросили, правда ли это.

"Этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию, здесь я не готов вам что-то ответить", - ответил Песков.