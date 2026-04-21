Пескова спросили, правда ли Россия остановит 1 мая транзит нефти из Казахстана в ФРГ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал "соответствующим компаниям" просьбу прокомментировать публикацию СМИ о том, что Россия остановит транзит нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая.

Его спросили, правда ли это.

"Этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию, здесь я не готов вам что-то ответить", - ответил Песков.

Казахстан Дружба Дмитрий Песков Германия
Новости по теме

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов