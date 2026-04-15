Ценовые ожидания российского бизнеса в апреле почти не изменились

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания российских предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом и были ниже средних как за прошлый год, так и за первый квартал текущего, сообщил ЦБ в традиционном "Мониторинге предприятий".

Показатель, который выводится по итогам регулярного опроса предприятий ключевых видов деятельности, снизился на символический 0,1 п.п.

ЦБ отмечает разнонаправленную динамику ценовых ожиданий в разных отраслях. У большинства отраслей ценовые ожидания выросли, их снижение было отмечено в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике, оптовой торговле и сфере услуг. Минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики, максимальный - компании в торговле автотранспортными средствами. Предприятия сельского хозяйства предполагают, что цены снизятся (аналогичная ситуация в отрасли фиксировалась в апреле-июне 2023 года, но тогда ожидания по снижению цен были выше, чем сейчас).

Рост издержек в апреле несколько ускорился по сравнению с мартом как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. По оценкам предприятий транспортировки и хранения, электроэнергетики, торговли, сферы услуг, увеличение издержек замедлилось. В числе значимых факторов динамики затрат предприятия по-прежнему отмечали удорожание горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, коммунальных услуг, увеличение логистических расходов и арендной платы, а также повышение налоговой нагрузки.

Рост текущих отпускных цен на продукцию (услуги) предприятий в апреле вновь ускорился, подчеркивает ЦБ. В отраслевом разрезе динамика также была неоднородной.

Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в апреле вернулся в положительную зону (вблизи уровня декабря 2025 года), увеличившись до 2,2 пункта (в марте - минус 0,1 пункта) за счет улучшения как текущих оценок, так и ожиданий по выпуску и спросу. Основной вклад в повышение индикатора внесли предприятия добычи полезных ископаемых, торговли и сферы услуг.

