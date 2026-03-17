Ценовые ожидания предприятий РФ в марте почти не изменились

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний.

Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню.

Ожидания компаний по спросу и производству в марте выросли.

Индикатор бизнес-климата, рассчитанный ЦБ, в марте продолжил снижаться (оказался чуть ниже нуля - вблизи среднего уровня 2022 года).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 20 марта.

Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения Банк России опубликует 18 марта.

