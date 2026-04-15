Поиск

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, показал опрос предприятий, проведенный Банком России.

Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика".

"Однако напряженность на рынке труда постепенно ослабевала по мере охлаждения деловой и инвестиционной активности предприятий. Число активных вакансий и общая потребность бизнеса в новых сотрудниках снизились. Уменьшилась доля компаний, отмечающих дефицит кадров. Замедлился рост заработной платы. Планы бизнеса по изменению числа занятых и повышению зарплаты стали более сдержанными", - пишет ЦБ.

Доля предприятий, констатирующих нехватку кадров, менее чем за год снизилась почти на 15 п.п.: дефицит персонала в марте отметили 51% участников опроса против 65% в июле 2025 года.

"Уменьшение нехватки работников наблюдалось во всех отраслях, наиболее существенным оно было в строительстве и обрабатывающих производствах. Основным фактором предприятия чаще всего называли замедление деловой активности из-за уменьшения спроса", - говорится в обзоре.

Большинство предприятий не планируют расширение штата в 2026 года и стремятся сохранить текущую численность на фоне низкого спроса на продукцию, говорят результаты опроса. Одновременно с этим 14% предприятий рассматривают возможность сокращения персонала, чтобы снизить издержки. Впрочем, компаний с противоположными планами пока больше: численность планирует увеличить каждое пятое предприятие.

Планы предприятий в отношении зарплат в марте по сравнению с концом прошлого года стали более сдержанными, ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда в 2026 году., в марте сократилась до 67% по сравнению с 76% по результатам ноябрьского опроса. Уменьшились и ожидаемые масштабы индексации зарплат. Исключение - предприятия со значительным кадровым дефицитом, который не может быть устранен за счет автоматизации или оптимизации внутренних процессов.

"Напряженность на рынке труда сохраняется, однако многие индикаторы говорят о ее постепенном смягчении в условиях охлаждения спроса в экономике. Снизилась потребность предприятий в работниках, уменьшился дефицит кадров. Компании стали более сдержанно подходить к планам по найму новых сотрудников и индексации зарплат, что говорит о возможном дальнейшем замедлении их роста. Эти тенденции будут способствовать ослабеванию проинфляционного давления со стороны рынка труда", - констатирует ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

 Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1691 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов