Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, показал опрос предприятий, проведенный Банком России.

Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика".

"Однако напряженность на рынке труда постепенно ослабевала по мере охлаждения деловой и инвестиционной активности предприятий. Число активных вакансий и общая потребность бизнеса в новых сотрудниках снизились. Уменьшилась доля компаний, отмечающих дефицит кадров. Замедлился рост заработной платы. Планы бизнеса по изменению числа занятых и повышению зарплаты стали более сдержанными", - пишет ЦБ.

Доля предприятий, констатирующих нехватку кадров, менее чем за год снизилась почти на 15 п.п.: дефицит персонала в марте отметили 51% участников опроса против 65% в июле 2025 года.

"Уменьшение нехватки работников наблюдалось во всех отраслях, наиболее существенным оно было в строительстве и обрабатывающих производствах. Основным фактором предприятия чаще всего называли замедление деловой активности из-за уменьшения спроса", - говорится в обзоре.

Большинство предприятий не планируют расширение штата в 2026 года и стремятся сохранить текущую численность на фоне низкого спроса на продукцию, говорят результаты опроса. Одновременно с этим 14% предприятий рассматривают возможность сокращения персонала, чтобы снизить издержки. Впрочем, компаний с противоположными планами пока больше: численность планирует увеличить каждое пятое предприятие.

Планы предприятий в отношении зарплат в марте по сравнению с концом прошлого года стали более сдержанными, ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда в 2026 году., в марте сократилась до 67% по сравнению с 76% по результатам ноябрьского опроса. Уменьшились и ожидаемые масштабы индексации зарплат. Исключение - предприятия со значительным кадровым дефицитом, который не может быть устранен за счет автоматизации или оптимизации внутренних процессов.

"Напряженность на рынке труда сохраняется, однако многие индикаторы говорят о ее постепенном смягчении в условиях охлаждения спроса в экономике. Снизилась потребность предприятий в работниках, уменьшился дефицит кадров. Компании стали более сдержанно подходить к планам по найму новых сотрудников и индексации зарплат, что говорит о возможном дальнейшем замедлении их роста. Эти тенденции будут способствовать ослабеванию проинфляционного давления со стороны рынка труда", - констатирует ЦБ.