Росстат отметил ускорение снижения цен на огурцы за неделю до 11,6%

По темпам подорожания с начала года на первое место вышла морковь - она подорожала на 37,5%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - За неделю с 28 апреля по 4 мая огурцы подешевели на 11,6%, а капуста подорожала на 2,8%, сообщил Росстат.

Снижение цен на огурцы ускорилось. Неделей ранее они подешевели на 7,2%. В то же время цены на капусту стали расти быстрее, на предыдущей неделе она подорожала на 2%.

Цены на помидоры на прошлой неделе снизились на 7,5% (на 4,3% неделей ранее), бананы - на 0,5% (на 0,8%), яблоки - на 0,1% (рост на 0,3%). Цены на картофель практически не изменились.

В то же время кроме капусты подорожали лук - на 1,3% (не менялись), свекла - на 1% (на 1,4%), морковь - также на 1% (на 1%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до 2,7% с 1,6% на предыдущей неделе.

В результате по динамике роста цен с начала года на первое место вышла морковь (на 37,5%), опередившая помидоры, которые подорожали на 30,1%. Цены на капусту выросли на 27,1%, картофель - на 22,2%, свеклу - на 18,1%, лук - на 8,7%, яблоки - на 7,6%, бананы - на 6,3%. Цены на огурцы в настоящее время на 23% ниже, чем в начале года.

В 2025 году фрукты и овощи, по данным Росстата, подешвели на 8,8%.

