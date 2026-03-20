ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в РФ в начале 2026 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста продолжило уменьшаться, экономическая активность замедлилась в начале 2026 года, потребительский спрос несколько охладился на фоне повышения НДС, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 15,5% до 15,0%.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста", - отмечают в ЦБ.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года", - говорится в релизе.

"Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса", - констатируют в Банке России.

В ЦБ также в очередной раз отметили, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. "По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении.

