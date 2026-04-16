Глава ЦБ отметила, что бюджетный импульс как проинфляционный фактор пока значимо не ослабевает

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски со стороны бюджетного фактора пока значимо не ослабевают, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме "Московской биржи".

"Фактор, который, конечно, нас с этой точки зрения (со стороны проинфляционных рисков - ИФ) беспокоит, это бюджетный импульс, пока он значимо не ослабевает. Здесь мы в тесном контакте с правительством для того, чтобы понимать, какая будет бюджетная политика", - сказала она.

Она отметила, что проинфляционные риски также наблюдаются со стороны внешних условий.

"Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают возможные последствия дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив. Многие ожидают уже глобальную инфляцию, многие центральные банки в мире предусматривают более жёсткую денежно-кредитную политику или более медленное смягчение как минимум", - отметила глава ЦБ.