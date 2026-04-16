Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В марте мы должны были (если бы операции осуществлялись - ИФ) продавать валюту из резервов, а в апреле понимаем, что уже должны будем покупать, причем уровень продаж мартовских и апрельских (покупок - ИФ), по нашей оценке, будет одинаковый", - сказал министр на пленарной сессии Биржевого форума "Мосбиржи".

"Вопрос следующий - вы (модератор сессии Сергей Швецов - ИФ) сказали, может, пораньше изменить решение о приостановке участия на валютном рынке? Знаете, правительство рассматривает это, потому что здесь надо взвешивать все факторы. С одной стороны, мы должны рынку дать понимание, что мы руководствуемся какими-то принципами участия на валютном рынке и в принципе определения наших решений, участвовать или не участвовать. А с другой стороны, тоже должны быть более гибкими связи с меняющейся ситуацией", - сказал он.

"Поэтому правительство рассмотрит этот вопрос, я думаю, что как раз можно было бы эту дискуссию возобновить, и, думаю, правительство определится с этой частью в ближайшее время", - добавил министр.

В целом Силуанов отметил, что бюджетное правило, с одной стороны, сглаживает колебания валютного курса на рынке, а с другой стороны, определяет предельную планку расходов, которые закладываются в бюджетные проектировки.

"Никто не собирается отказывается от бюджетного правила, наоборот, мы видим необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены", - сказал он.