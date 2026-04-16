Ритейлер X5 увеличил квартальную выручку на 11,3% до 1,2 трлн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в I квартале 2026 года увеличило выручку на 11,3% до 1,19 трлн рублей, сообщила компания.

LfL-выручка выросла на 6,1% за счет увеличения среднего чека на 7,9%. Трафик при этом снизился на 1,7%.

Чистая розничная выручка в отчетном периоде повысилась на 11,2% до 1,18 трлн рублей.

В частности, в I квартале выручка сети "Пятерочка", которая генерирует основную часть дохода группы, увеличилась на 9,9% до 913,1 млрд рублей. "Перекресток" нарастил розничную выручку на 6,8% до 141,9 млрд рублей, "Чижик" - на 29,8% до 116,8 млрд рублей.

Среди внешних факторов, определивших результаты I квартала, X5 отмечает продовольственную инфляцию в 5,4% год к году (в IV квартале - 7,4%).

Выручка цифровых бизнесов X5 (X5 Digital, 5Post и продажи через маркетплейсы) поднялась на 26,6% и внесла вклад в размере 1,1 п.п. в рост квартальной выручки.

В I квартале ритейлер открыл 348 магазинов (net, с учетом закрытий).

Торговая площадь Х5 на 31 марта выросла на 6,6% в годовом выражении, до 12 млн кв. м.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2026 года группа объединяла 30 138 магазинов.