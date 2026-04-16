Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с исполнением федерального бюджета в течение года выровняется, на результаты первого квартала повлияла ценовая конъюнктура и активное авансирование расходов, заявил на биржевом форуме "Московской биржи" глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В течение года ситуация будет выравниваться, и мы будем выходить на свои плановые кассовые назначения", - сказал он.

"Дефицита пугаться не надо, - добавил министр. - Здесь ничего такого непредсказуемого нет".

Нефтегазовые доходы в начале 2026 года снизились из-за ценовой конъюнктуры на энергетическом рынке. "Сейчас ситуация подправляется", - отметил он.

Кроме того, Минфин в первом квартале 2026 года, как и ранее, достаточно активно проводил авансирование.

"Ничего такого экстраординарного нет с бюджетом. Первый квартал, ещё раз говорю, не показатель. Возможно, мы будем корректировать в течение года. У нас каждый год такие корректировки проходят. Второе, мы занимаемся расходами, и в этом году точно так же будет, у нас предложение по консолидации. И если будем выходить на рынок, будем делать это очень аккуратно, не навредив уровню процентных ставок и стабильности финансового рынка. Прекрасно это понимаем", - подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 4,6 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте текущего года снизились к аналогичному периоду прошлого года на 8,2% и составили 8,3 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 45,4% - до 1,4 трлн рублей на фоне снижения цен на нефть. Расходы в январе-марте выросли на 17% - до 12,9 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Хроника 03 июня 2024 года – 16 апреля 2026 года Бюджет РФ
