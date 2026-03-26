Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, исходя из ситуации на мировом энергорынке, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. В оставшиеся два весенних месяца операций не будет, следует из его слов.

"Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", - заявил Силуанов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Если руководствоваться традиционным графиком публикаций Минфина, о плановых валютных операциях на очередной период ведомство объявило бы в конце следующей недели - 3 апреля.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Речь идет про изменения, которые могут вступить в силу с 2027 года, пояснял позднее замглавы Минфина Владимир Колычев.

Исполнение бюджета

Бюджет на 2026 год сверстан исходя из прогнозного дефицита в 1,6% ВВП. За первые два месяца, до того как цены на нефть взлетели из-за иранского конфликта, он составил 1,5% ВВП, что породило сомнения в исполнимости прогноза.

"У нас прогноз был несколько, может быть, оптимистичный на начало года, поэтому если ценовая конъюнктура будет продолжаться как сейчас, мы сможем выполнить эти параметры, которые были изначально в бюджет заложены. А если будет более благоприятная конъюнктура - соответственно, пополнить наши запасы, резервы за счет нефтегазовых доходов", - сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, перераспределение расходов по ходу исполнения бюджета - традиционная практика, называть это "секвестром" некорректно.

"Мы вообще про секвестр никогда не говорили. Слово "секвестр" - неподходящее слово, мы говорим о консолидации бюджета", - сказал министр. "Мы сейчас проводим работу с бюджетом, например приоритизация - на самое главное деньги увеличивать, а на второстепенное, менее важное, наоборот переносим вправо или, может быть, сокращаем. Это обычная работа по приоритизации расходов", - подчеркнул он.