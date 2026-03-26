Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, исходя из ситуации на мировом энергорынке, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. В оставшиеся два весенних месяца операций не будет, следует из его слов.

"Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", - заявил Силуанов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Если руководствоваться традиционным графиком публикаций Минфина, о плановых валютных операциях на очередной период ведомство объявило бы в конце следующей недели - 3 апреля.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Речь идет про изменения, которые могут вступить в силу с 2027 года, пояснял позднее замглавы Минфина Владимир Колычев.

Исполнение бюджета

Бюджет на 2026 год сверстан исходя из прогнозного дефицита в 1,6% ВВП. За первые два месяца, до того как цены на нефть взлетели из-за иранского конфликта, он составил 1,5% ВВП, что породило сомнения в исполнимости прогноза.

"У нас прогноз был несколько, может быть, оптимистичный на начало года, поэтому если ценовая конъюнктура будет продолжаться как сейчас, мы сможем выполнить эти параметры, которые были изначально в бюджет заложены. А если будет более благоприятная конъюнктура - соответственно, пополнить наши запасы, резервы за счет нефтегазовых доходов", - сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, перераспределение расходов по ходу исполнения бюджета - традиционная практика, называть это "секвестром" некорректно.

"Мы вообще про секвестр никогда не говорили. Слово "секвестр" - неподходящее слово, мы говорим о консолидации бюджета", - сказал министр. "Мы сейчас проводим работу с бюджетом, например приоритизация - на самое главное деньги увеличивать, а на второстепенное, менее важное, наоборот переносим вправо или, может быть, сокращаем. Это обычная работа по приоритизации расходов", - подчеркнул он.

Новости по теме

Средний размер бонусов на Уолл-стрит вырос в 2025 г. до рекордных $246,9 тыс.

РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

 РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

 Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

 Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

 Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1095 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
