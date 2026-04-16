Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Росалкогольтабакконтроль в 2025 году перечислил в бюджет 1,5 трлн рублей акцизных отчислений, что на 12% больше, чем в 2024 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов на итоговом заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля в четверг.

"Прошлый год прошел в целом успешно, задачи, которые были поставлены, выполнены. В том числе с точки зрения фискальных требований. Служба направила в бюджет 1,5 трлн рублей акцизов, это выше, чем в предыдущем году, на 12%", - заявил глава ведомства.

Согласно презентации Росалкогольтабакконтроля, отчисления от табачного рынка составили 1,005 трлн рублей (886,9 млрд рублей в 2024 году), от алкогольного - 576,6 млрд рублей (517,8 млрд рублей).

Напомнив, что одной из серьезных задач службы на текущий год является введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции, Силуанов заявил, что для ее решения "нужно будет провести информационно-технические и организационно-штатные мероприятия по введению этой меры" - с тем, чтобы она заработала, как планировалось, с 1 октября 2026 года.

Кроме того, в числе задач на текущий год он назвал исключение дублирования предоставления бизнесом одинаковых сведений в ЕГАИС и систему маркировки "Честный знак" для производителей слабоалкогольных напитков и пива. "Просьба с соответствующими ведомствами подготовить и не позднее 1 июля текущего года представить проекты актов, предусматривающие отмену подачи дублированных сведений", - сказал он.

В контрольной деятельности глава Минфина поставил перед службой задачу по усилению рискориентированной проверочной деятельности. "За счет применения такого подхода в прошлом году было проверено около 3% участников алкогольного рынка и менее 1% участников табачного рынка. При этом высокая результативность: в алкогольной сфере и по табаку она составляет 98-100%. То есть рискориентированный подход доказал результативность и эффективность. Он применяется у нас в других службах - и в налоговой, и в таможенной, поэтому эту систему надо развивать", - подчеркнул Силуанов.

По его словам, для совершенствования этой работы в текущем году необходимо подготовить новые индикаторы риска. "Речь идет, в первую очередь, о выявлении нарушений в производстве коньячных дистиллятов. Знаем, есть такая тема, в этом году ее надо отработать", - сказал глава Минфина.

