Nissan обсуждал возможность выпуска китайских Chery на заводе в Сандерленде

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor и китайская Chery Automobile провели переговоры о возможности выпуска автомобилей Chery на заводе Nissan в Сандерленде, пишет The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Nissan хочет повысить загруженность своего британского завода, который сейчас работает лишь примерно на 50% мощности. Предприятие имеет несколько производственных линий в обособленных корпусах, что упрощает его совместное использование с другими автопроизводителями.

Nissan - один из крупнейших работодателей в автомобильной отрасли Великобритании. Штат завода компании в Сандерленде насчитывает около 6 тысяч сотрудников, при этом его работа обеспечивает занятость еще 30 тысяч человек, вовлеченных в цепочки поставок.

Между тем до последнего времени загруженность завода составляла менее 30% - улучшить ситуацию удалось благодаря запуску производства на нем нового электромобиля Leaf. Электрическая версия Juke, которая должна поступить в продажу в 2027 году, также будет выпускаться на этом предприятии.

Несмотря на эти планы, будущее завода остается под вопросом. В прошлом месяце Nissan предупредила власти Великобритании, что будет вынуждена свернуть производство в Сандерленде, если страна не станет частью инициативы "Made in Europe", направленной на поддержку европейской промышленности.

Планы Chery предполагают расширение выпуска автомобилей в Европе. При этом в компании предпочитают заключать партнерства с другими автопроизводителями, чтобы использовать уже существующие заводы, избежав значительных инвестиций в создание собственных предприятий.

Chery, выпускающая наряду с машинами одноименной марки также автомобили под брендами Omoda и Jaecoo, является самым быстрорастущим китайским автоконцерном в Великобритании. По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в марте доля Chery на британском рынке составляла 6% против 1% годом ранее.