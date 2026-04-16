Поиск

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Фото: "ИНтерфакс"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU -Экономическая активность в России в I квартале 2026 года ожидаемо замедлилась на фоне подстройки к налоговым изменениям, во II квартале может быть более позитивная динамика, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"В I квартале 2026 года ожидаемо произошло охлаждение российской экономики. Отчасти это вызвано перетоком доли спроса в IV квартал 2025 года, адаптацией бизнеса и потребителей к налоговым новациям. Статистика за февраль указывает на то, что снижение спроса в начале года, вероятно, носит временный характер", - отмечается в обзоре.

"Динамика российской экономики в I квартале 2026 года оказалась сдержанной. Вместе с тем внутриквартальная динамика экономической активности характеризуется разнонаправленностью по секторам и неоднозначностью. Так, февральская статистика указала на рост в базовых отраслях. Однако в промышленности был зафиксирован небольшой спад, а потребление населения не изменилось по отношению к январю (с поправкой на сезонный и календарный факторы). В марте, наоборот, потребление, по оперативным данным, показало рост, в то время как опросные показатели и платежные данные указывают скорее на охлаждение в экономике в целом", - говорится в докладе.

"Поэтому можно предположить, что адаптация потребителей в целом закончилась и сектор возобновил рост. В других же секторах адаптация затягивается. При этом адаптации в экспортных отраслях поможет то, что они оказались бенефициарами роста мировых цен и спроса на свою продукцию вследствие конфликта на Ближнем Востоке. Можно ожидать как минимум улучшения финансовых результатов в этих отраслях", - отмечают аналитики ЦБ.

"Умеренный поступательный рост розничного и корпоративного кредитования также служит основанием ожидать более позитивной динамики экономики в целом в II квартале. Это прежде всего должно затронуть крупный и средний бизнес. Тем не менее, о постадаптационных темпах роста экономики можно будет более уверенно говорить только по итогам II квартала 2026 года", - делают в ЦБ прогноз на II квартал.

Банк России ЦБ РФ Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

 Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля

Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

 Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1712 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9017 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов