Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU -Экономическая активность в России в I квартале 2026 года ожидаемо замедлилась на фоне подстройки к налоговым изменениям, во II квартале может быть более позитивная динамика, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"В I квартале 2026 года ожидаемо произошло охлаждение российской экономики. Отчасти это вызвано перетоком доли спроса в IV квартал 2025 года, адаптацией бизнеса и потребителей к налоговым новациям. Статистика за февраль указывает на то, что снижение спроса в начале года, вероятно, носит временный характер", - отмечается в обзоре.

"Динамика российской экономики в I квартале 2026 года оказалась сдержанной. Вместе с тем внутриквартальная динамика экономической активности характеризуется разнонаправленностью по секторам и неоднозначностью. Так, февральская статистика указала на рост в базовых отраслях. Однако в промышленности был зафиксирован небольшой спад, а потребление населения не изменилось по отношению к январю (с поправкой на сезонный и календарный факторы). В марте, наоборот, потребление, по оперативным данным, показало рост, в то время как опросные показатели и платежные данные указывают скорее на охлаждение в экономике в целом", - говорится в докладе.

"Поэтому можно предположить, что адаптация потребителей в целом закончилась и сектор возобновил рост. В других же секторах адаптация затягивается. При этом адаптации в экспортных отраслях поможет то, что они оказались бенефициарами роста мировых цен и спроса на свою продукцию вследствие конфликта на Ближнем Востоке. Можно ожидать как минимум улучшения финансовых результатов в этих отраслях", - отмечают аналитики ЦБ.

"Умеренный поступательный рост розничного и корпоративного кредитования также служит основанием ожидать более позитивной динамики экономики в целом в II квартале. Это прежде всего должно затронуть крупный и средний бизнес. Тем не менее, о постадаптационных темпах роста экономики можно будет более уверенно говорить только по итогам II квартала 2026 года", - делают в ЦБ прогноз на II квартал.