Brent подорожала до $95,7 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в четверг на опасениях, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Ближнем Востоке не приведут к скорому восстановлению поставок топлива на мировой рынок.

К 14:21 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,81%), до $95,7 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,36%), до $91,62 за баррель.

Участники рынка надеются, что Тегерану и Вашингтону удастся возобновить переговоры и прийти к какому-то соглашению до истечения срока действия перемирия на следующей неделе. Накануне "Аль-Джазира" сообщила о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления переговоров США и Ирана.

The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

"Мы все еще сомневаемся в скором окончании войны, - отметил аналитик PVM Джон Эванс. - На каждый новостной заголовок найдется другой, противоположный по смыслу".

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Иран может позволить судам проходить по Ормузскому проливу вдоль берегов Омана, если сторонам удастся избежать возобновления военных действий.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки. Аналитик Barclays Лидия Рейнфорт оценивает потери поставок более чем в 10 млн б/с.

Brent WTI Ближний Восток Иран США
