Совет при президенте поддержал введение срока давности для сделок по приватизации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поддержал проект закона, предлагающий установить 10-летний срок исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правого образования об истребовании незаконно приватизированного имущества.

Совет рассматривал этот законопроект на заседании под председательством Павла Крашенинникова в Великом Новгороде. На рассмотрение Совета документ был направлен аппаратом правительства. Законодательная инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента от 14 августа 2025 года № Пр-1826.

В законопроекте также предлагается распространить правило о 10-летнем сроке исковой давности на требования, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу предлагаемых изменений, а также до этой даты, если "судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу".

Для внесения соответствующих изменений предлагается дополнить статью 217 Гражданского кодекса новыми абзацами 3 и 4.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые нововведения позволят устранить неопределенность в вопросе применения сроков исковой давности по искам публично-правовых образований об истребовании незаконно приватизированного имущества. Таким образом, предлагаемые изменения дадут "сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы", даже если они приватизировали имущество с нарушениями законодательства о приватизации или приобретали такое имущество у тех лиц, которые, как сейчас выясняется, допустили указанные нарушения.

В экспертном заключении Совета по кодификации отмечается, что в практике российских судов, действительно, "можно обнаружить заметное число судебных актов об истребовании незаконно приватизированного имущества у его приобретателей по истечении длительных сроков (нередко более, чем 20 лет) с момента его приватизации".

"Следует отметить, что в таких случаях суды, толкуя пункт 1 статьи 200 ГК РФ, неверно определяют начало течения срока исковой давности (день, когда публично-правовое образование узнало или должно было узнать о нарушении своего права), указывая в качестве такого дня дату недавнего осуществления соответствующим государственным органом "надзорных мероприятий" по проверке законности приватизации, проведенной почти 20 лет назад. При этом не принимается во внимание, что такая приватизация, как правило, происходила при участии органов публичной власти, в частности, территориальных отделений Госкомимущества РФ, "что исключает тезис о незнании публично-правовым образованием о нарушении его права".

Кроме того, эксперты Совета отмечают, что встречаются случаи, когда суды вовсе отказывают в применении правил об исковой давности к соответствующим требованиям публично-правового образования, обосновывая это "публичным интересом" истца в "восстановлении контроля" над приватизированным ранее имуществом. Неправомерна в таких случаях и ссылка на постановление Конституционного суда от 31 октября 2024 года № 49-П, считают они.

В то же время Совет сделал ряд замечаний к проекту. В частности, указал на то, что в проекте закона предусматривается, что к "искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в результате его приватизации" применяется 10-летний срок исковой давности.

"Данное положение нуждается в корректировке, так как в состав приватизированного имущества публично-правовых образований могут входить не только вещи, но также акции и доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, которые являются не вещами, но "иным имуществом", в частности, имущественными правами", - отмечается в заключении.

Там же указывается на риск того, что при буквальном толковании положений проекта действие его положений "будет ограничено случаями истребования публично-правовым образованием исключительно незаконно приватизированных вещей" и в ситуации незаконной приватизации акций или долей участия предлагаемый разработчиками проекта закона 10-летний срок исковой давности применяться не будет.

Высказанные замечания могут быть устранены при доработке законопроекта во втором чтении, считают в Совете.