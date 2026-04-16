В ЦБ считают, что прямое влияние войны с Ираном на инфляцию в РФ пока ограничено

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Прямое влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую инфляцию пока выглядит ограниченным, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Тем не менее затягивание конфликта может повысить логистические издержки и цены на импортные и экспортные товары, что является значимым проинфляционным риском", - сказано в обзоре.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к значительному росту цен на многие сырьевые товары, экспортируемые из России, констатируют "Тренды". "Рост экспорта при прочих равных оказывает дезинфляционное влияние внутри страны-экспортера за счет укрепления ее национальной валюты в результате увеличения продаж экспортной выручки. Вместе с тем применительно к российской экономике мы ожидаем, что произошедшее изменение внешних условий может иметь не только дезинфляционные, но и проинфляционные эффекты", - пишут аналитики ЦБ.

"Масштабы, длительность и результирующее влияние этих эффектов на инфляцию в России сильно зависит от продолжительности проблем в Персидском заливе и размера безвозвратных потерь производственных и логистических мощностей. Совокупный эффект про- и дезинфляционных факторов на динамику цен из-за высокой неопределенности рассчитать сложно, особенно учитывая то, что они будут по-разному проявляться во времени. Почти все выявленные нами проинфляционные факторы носят временный/разовый характер. Однако при принятии решений по ДКП важно своевременно идентифицировать и учитывать ожидаемые вторичные эффекты этих факторов на потребительские цены", - сказано в обзоре.

Значение Катара для посевной

Отдельного упоминания, по мнению аналитиков ЦБ, заслуживает влияние конфликта на продовольственные цены через длинную цепочку факторов.

"После окончания конфликта и возобновления судоходства через Ормузский пролив нормализация цен сырьевых товаров может пройти достаточно быстро. Важное исключение - газ. Поскольку боевые действия вывели из строя примерно 1/5 экспортных мощностей СПГ Катара (третий по величине экспортер) сроком до 5 лет, котировки газа в течение нескольких лет, вероятно, останутся на повышенном уровне. Природный газ - основное сырье при производстве азотных удобрений. Цены на них тоже выросли", - отмечают аналитики.

Усугубляет ситуацию то, что этот скачок цен и снижение поставок из стран Ближнего Востока пришлись в разгар посевного сезона в Северном полушарии. "Это увеличит затраты сельхозпроизводителей, а нехватка удобрений может также вызвать снижение урожайности или потребовать переключения на менее ресурсоемкие культуры. В конечном счете это означает, что мировые цены на продовольствие - а значит, в какой-то степени и российские продовольственные цены - могут оставаться повышенными как минимум до следующего сельскохозяйственного сезона 2027/2028", - сказано в "Трендах".

Менее опосредованное влияние на цены может оказать запрет Ирана на экспорт плодоовощной продукции. Однако отражение этого фактора в российской инфляции, по оценкам, будет ограниченным, говорится в докладе.

Также аналитики видят риски ускорения роста цен отдельных непродовольственных товаров вследствие удорожания страховых услуг и нарушений логистических цепочек со странами Ближнего Востока, прежде всего - ОАЭ. Но и этот эффект "предположительно будет иметь ограниченное прямое влияние на индекс потребительских цен, поскольку затронет преимущественно бренды, не учитываемые в потребительской корзине Росстата", сказано в документе. А вот вторичный эффект - рост цен на товары смежных категорий - может быть уже существенным.

Кроме того, в условиях ограничений на поездки в ряд стран Ближнего Востока спрос может переключиться как на внутренние направления, так и на другие зарубежные, а это может поддержать рост цен на туристические услуги, говорится в "Трендах".