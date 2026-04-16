Аналитики ЦБ считают необходимым сохранять пока жесткие денежно-кредитные условия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) из-за проинфляционных рисков пока стоит поддерживать, это позволит быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в будущем, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"В сложившихся условиях устойчивое замедление инфляции до целевого уровня предполагает поддержание жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ). Большая жесткость ДКУ сегодня позволит быстрее перейти к нейтральной ДКП в дальнейшем. И наоборот, меньшая жесткость ДКУ потребует больше времени для обеспечения ценовой стабильности и снижения процентных ставок до уровня, соответствующего нейтральной ДКП", - отмечают аналитики ЦБ.

Они подчеркивают, что, несмотря на значительное снижение в феврале-марте влияния проинфляционных факторов, определивших всплеск цен в январе, месячный рост цен оставался повышенным, в том числе в части устойчивых показателей. "Возобновление тенденции к устойчивому замедлению инфляции к 4% требует поддержания жестких ДКУ продолжительное время", - отмечает департамент ЦБ.

По его расчетам, чтобы годовая инфляция попала в прогнозный диапазон Банка России 4,5-5,5% по итогам 2026 года, в оставшиеся месяцы рост цен должен понизиться и составить менее 3,8% месяц к месяцу с сезонной корректировкой, пересчитанные в годовой темп (с поправкой на октябрьскую индексацию тарифов на ЖКУ).

Аналитики ЦБ отмечают, что эффект разовых проинфляционных факторов, вызвавших всплеск цен в начале года, в значительной степени исчерпан. По их оценкам, масштаб прямого переноса повышения НДС в цены снизился до примерно 0,2 процентного пункта (п.п.) в феврале и марте с 0,3-0,4 п.п. в январе.

Основной причиной сохранения темпов роста цен на повышенном уровне, по мнению департамента ЦБ, выступают проинфляционные факторы на стороне предложения. Постепенно подпитывать эти факторы через рост цен на импортные и экспортные товары может конфликт на Ближнем Востоке, если он затянется, считают эксперты.

Что касается потребительского спроса, то, по оперативным данным, в марте он начал восстанавливаться, в частности, это заметно в автомобильном сегменте, подчеркивают аналитики ЦБ. По их мнению, проинфляционное действие факторов спроса может несколько возрасти по сравнению с уровнем января-февраля.