Поиск

Систему взимания акцизов со спиртзаводов планируется запустить в РФ в июле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Система взимания акцизов на алкоголь в РФ изменится с июля этого года, их уплата будет перенесена на спиртзаводы.

"Мы в этом году в июле должны запустить систему взимания акцизов со спиртзаводов. Сейчас подготовлены предложения по распределению этих акцизов между субъектами", - сообщил министр финансов Антон Силуанов на итоговом заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля в четверг.

По его словам, при таком механизме администрировать акцизы будет проще, поскольку "спиртзаводов два десятка с небольшим".

В то же время, по данным Росалкогольтабакконтроля, производством алкогольной продукции в РФ занимается 461 организация.

В настоящее время продаваемый производителям алкогольной продукции спирт акцизом не облагается. Он взимается с производителей в момент отгрузки готовой продукции. С 1 июля акциз будет необходимо платить в момент закупки спирта у его производителя.

Глава Минфина поинтересовался, насколько Росалкогольтабакконтроль готов к этому нововведению и не повлияет ли это на показатели отрасли, поскольку придется изыскивать дополнительные оборотные средства для того, чтобы заплатить акциз при приобретение спирта.

На это руководитель службы Игорь Алешин заявил, что "служба готова проконтролировать такую ситуацию". "Для государства более выгодно получить акциз сразу: если он заплачен за купленный спирт, то потом нелегального рынка получается меньше. Заводов меньше, проконтролировать мы сможем. Но самое главное - перекрытие нелегального спирта", - сказал он.

При этом он не исключил, что могут потребоваться меры для облегчения перехода производителей алкоголя на новую систему уплаты акциза.

Как сообщалось, в 2025 году в бюджет РФ поступило 1,5 трлн рублей акцизных платежей от алкоголя и табака, что на 12% больше, чем в 2024 году. В том числе от алкогольной продукции - 576,6 млрд рублей против 517,8 млрд годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль Минфин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

