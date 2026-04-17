"Норникель" закроет плавку на Медном заводе в Норильске в 2029 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Медный завод в Норильске будет работать до конца 2028 года, после чего плавильный передел будет остановлен и перенесен ближе к потребителям, заявил первый вице-президент - операционный директор ГМК "Норникель", руководитель Заполярного дивизиона Евгений Федоров на прямой линии с работниками компании. Об этом пишет "Таймырский телеграф".

"Плавка будет перенесена ближе к потребителям продукции, в том числе и производство серной кислоты", - сказал он.

Как сообщалось, "Норникель" ведет переговоры о переносе плавильных мощностей устаревшего Медного завода с китайскими компаниями, планируя воспользоваться профицитом мощностей в этой стране. Это позволяет решить как экологическую проблему, так и сложности с расчетами, приблизив продукцию "Норникеля" к конечному рынку (Китай потребляет более 50% металлов компании), а также уйти от скидок, которые "Норникель" предоставлял клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов, говорил президент "Норникеля" Владимир Потанин. В процессе "Норникель" рассчитывал получить компетенции в производстве батарейных материалов.

По словам Федорова, сейчас на Медном заводе ведется строительство нового производственного комплекса для сушки, транспортировки, хранения, упаковки и отгрузки концентрата. Проектная мощность предприятия - до 1,85 млн тонн в год. Таким образом будут обеспечены стабильные логистика и сбыт продукции.

При остановке Медного завода "Норникель" примет все меры по переводу сотрудников на другие производственные мощности компании, в том числе - на развивающееся производство Надеждинского металлургического завода.

Реконфигурация производства на Медном заводе приведет к снижению абсолютного уровня выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 90% - будет ликвидировано более 700 тысяч тонн выбросов SO2 в год, уточнил Фёдоров.

"Перенос плавильных мощностей решает сразу несколько стратегических задач: выполнение экологических обязательств, повышение эффективности за счет близости к потребителям, сохранение экономической ценности внутри страны - до 90% стоимости останется в России. Таким образом, проект одновременно усиливает экологическую повестку и повышает устойчивость бизнеса", - сказал он.

Ранее компания уже закрывала крупные устаревшие производства: Никелевый завод в Норильске в 2016 году, плавильный цех в поселке Никель в 2020 году и металлургический цех в Мончегорске в 2021 году.

