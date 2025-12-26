Поиск

"Норникель" может использовать профицит плавильных мощностей в КНР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель", рассматривающая варианты перевода мощностей Медного завода в Китай, планирует воспользоваться профицитом плавильных мощностей в этой стране, сообщил "России 24" президент компании Владимир Потанин.

По его словам, это позволит приблизить продукцию "Норникеля" к конечному рынку (Китай потребляет более 50% металлов компании), облегчить расчеты и решить вопрос с утилизацией серы в Норильске.

В Китае "Норникель" собирается "не столько строить завод, сколько воспользоваться тем, что у них уже лишние заводы есть", сказал Потанин.

"У нас возникла идея воспользоваться ситуацией, связанной с тем, что в Китае огромный профицит плавильных мощностей. Им не хватает концентратов цветных металлов и порядка 9 млн тонн излишек мощностей по плавке. Делают они там эти мощности и используют их в 4 раза дешевле, чем если бы мы делали у себя", - сказал Потанин.

"Если мы плавим что-то в Китае, то, во-первых, мы колоссально экономим на издержках. (...) Сама стоимость инвестиций в эти заводы гораздо меньше. Поэтому это все более выгодно. Во-вторых, мы приближаем наш товар к рынку сбыта и облегчаем расчеты и все, что только можно", - отметил он.

"Норникель" заявил о возможности размещения части мощностей Медного завода из Норильска в Китае в 2024 году.

