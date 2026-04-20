Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основных торгов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник корректируется вверх вслед за отскочившей нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7% во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2741,81 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1135,65 пункта (+0,7%). Лидируют в росте акции "Роснефти" (+3,4%), "Татнефти" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составляет 76,0535 руб. (-3,26 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Хэдхантера" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), ВТБ (+1%), "ВК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели на фоне снижения металлов акции "Полюса" (-1,9%), "Норникеля" (-1,5%), "ММК" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,3%), "Русала" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Власти Ирана в субботу восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии. "Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

Ранее в субботу председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт, если США продолжат блокировать иранские порты. "В случае продолжения блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым", - написал он в соцсети Х.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), по информации агентства ИРНА, в субботу также сообщили, что закрыли Ормузский пролив. Согласно заявлению ВМС КСИР, "Ормузский пролив блокируется со второй половины дня субботы". В нем также указано, что такое решение принято, так как заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

Тем временем Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина в субботу, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года. Ранее на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не собирается выдавать подобного рода лицензии для нефти из РФ.

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в понедельник американские переговорщики прибудут в Исламабад, где у них запланированы переговоры с Ираном об урегулировании конфликта. Трамп не уточнил, кто войдет в состав делегации США. Предыдущий раунд переговоров тоже прошел в Исламабаде.

Трамп также вновь заявил, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов. "Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение. Надеюсь, они на него согласятся, потому что в противном случае США разрушат все иранские электростанции и мосты", - написал он в соцсети Truth Social.

Решение властей Ирана вновь заблокировать движение судов по Ормузскому проливу навредит Тегерану, а не Вашингтону, заявил Трамп. "Иран недавно заявил, что закрывает Ормузский пролив. Это странно, потому что он и так закрыт из-за другой, американской, блокады. Они, сами того не осознавая, помогают нам и теряют из-за перекрытого пролива $500 млн в сутки", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, из-за перекрытия Ормузского пролива многие танкеры теперь направляются за нефтью в США. Комментируя произошедшие ранее на выходных случаи с обстрелом судов в Ормузском проливе, Трамп назвал это нарушением условий прекращения огня.

Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье Трамп. По его словам, иранская команда судна отказалась останавливаться, после чего американский корабль открыл огонь, и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США, военные осматривают его груз, утверждает американский президент.

Иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях после того, как в воскресенье американские силы обстреляли и захватили в Оманском заливе контейнеровоз под иранским флагом, сообщил государственный телеканал IRIB.

Итогом воскресного дня стало решение властей Ирана отказаться от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщило иранское государственное агентство ИРНА. "Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X. Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана.

Решение властей США проводить морскую блокаду Ирана нарушает условия прекращения огня между сторонами, а также устав ООН, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин ожидает сохранения боковика на рынке акций РФ.

В пятницу новости об открытии Ормузского пролива для всех судов вызвали падение нефти Brent ниже $90 за баррель. Вслед за ней пошел вниз и российский рынок акций, однако индекс МосБиржи не стал тестировать поддержку 2700 пунктов. На выходных отношения США и Ирана вновь ухудшились, пролив вновь закрыт, стороны грозят друг другу новыми ударами и нефть отскочила выше $95 за баррель - это примерно ее среднее значение с 8 апреля.

Отечественные инвесторы отыграли новую фазу ближневосточного конфликта покупками в выходные, но индекс МосБиржи пока остается ниже промежуточного сопротивления 2750 пунктов. Не исключено, что эта преграда будет пройдена, но драйверов для сильного роста рынка акций нет, индекс МосБиржи не уйдет выше 2800 пунктов. Так что поводов для увеличения доли акций в среднесрочных портфелях пока не наблюдается, считает аналитик.

Консенсус-прогноз предполагает, что ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., но с учетом снижения российской экономики, недовольства главы государства ее состоянием, а также крепкого рубля, нельзя исключить, что регулятор пойдет на более сильное сокращение ставки. В этом случае бумаги эмитентов с большим долгом покажут опережающий рост, полагает Зацепин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает роста индекса МосБиржи на этой неделе.

Ввиду сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, и как следствие, уязвимости рынка нефти и позиций "голубых фишек" нефтегазового сектора, индекс МосБиржи может продолжить проторговку середины диапазона 2700-2800 пунктов, считает аналитик.

"В целом на неделю наш текущий взгляд на рынок акций позитивен. Мы пока не видим оснований для дальнейшего обвала нефтяных котировок, хотя и допускаем повышенную волатильности в нефти и нефтяных бумагах. Кроме того, рассчитываем, что на первый план в ближайшие дни начнут выходить ожидания по пятничному заседанию Банка России. Мы ждем снижения ключевой ставки и считаем, что это событие, наряду с отдельными корпоративными историями (ВТБ), сможет оказать поддержку общерыночному сантименту в ближайшие дни, оживив спрос на внутренние сектора, в первую очередь финансовый, а также истории, чувствительные к ставкам, из которых выделяем лидеров сталелитейной отрасли", - полагает Локтюхов.

Мировые рынки акций

В минувшую пятницу в США индексы акций выросли на 1,2-1,8% во главе с Dow Jones, причем S&P 500 (+1,2%) и Nasdaq (+1,5%) третью сессию подряд закрылись на исторических максимумах на сохранявшемся оптимизме по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), несмотря на ближневосточную напряженность, но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,7%).

Государственный телеканал IRIB сообщил, что вооруженные силы Исламской республики Иран вскоре ответят на вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены выросли на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $95,37 за баррель (+5,5% и -9,1% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $88,88 за баррель (+5,9% и -11,4% в пятницу).

В пятницу оба сорта упали в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.