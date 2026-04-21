Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в полном объеме обеспечивает внутренний спрос на авиатопливо, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается, заявили журналистам в Минэнерго.

"Производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков. Волатильность цен носит рыночный характер и связана с внешней конъюнктурой. В настоящее время ситуация не требует экстренных регуляторных мер", - говорится в комментарии министерства.

Для российских авиационных компаний действует "демпфер", который обеспечивает в настоящее время удержание конечных цен на авиатопливо на относительно невысоком уровне, отметили в ведомстве.