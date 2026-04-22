Brent подорожала до $99,45 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти днем в среду, котировки Brent вновь приближаются к $100 за баррель.

К 14:35 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (0,98%), до $99,45 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,6 (0,67%), до $90,27 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,6% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. По словам президента, это даст иранским лидерам время, чтобы представить единый свод предложений по мирному урегулированию конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам. Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент.

22 апреля командование ВМС Корпуса стражей исламской революции заявило, что ВМС КСИРа задержали в районе Ормузского пролива два судна , "которые создали опасность для безопасного судоходства, двигаясь без необходимого разрешения", - говорится в сообщении.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго раскроет свои данные по запасам позднее в среду.

"Если данные Минэнерго подтвердят сокращение запасов и сохранение высоких объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, это будет воспринято как подтверждение того, что потребители в Европе и на Ближнем Востоке стараются заполучить любые поставки нефти, до которых они могут добраться", - написали аналитики PVM.

