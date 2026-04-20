Рынок акций начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на бумагах нефтегазовых компаний вслед за отскочившей вверх нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2753,66 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1152,97 пункта (+2,2%); лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "Татнефти" (+3,3%), при этом просели акции "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), АФК "Система" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 апреля, составил 75,2370 руб. (-81,65 копейки).

Акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) выросли до 0,7771 рубля, при этом максимум сделок составил 0,9528 рубля (+28,2%) на фоне обнародования Росимуществом оценки стоимости выставляемого на торги пакета из 67,2% акций ЮГК в размере 140,437 млрд руб. Совокупная рыночная стоимость всех активов группы ЮГК оценена в 162,02 млрд руб.

Акции ЮГК завершили прошлую неделю на уровне 0,7385 руб. за штуку, что соответствует рыночной капитализации всей компании в 164,5 млрд рублей, а пакета в 67,2% - около 110,6 млрд рублей. Росимуществом подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, которые планируется провести уже в начале мая 2026 года, отмечает ведомство.

Подорожали в понедельник также акции "ФосАгро" (+2,8%), ВТБ (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Хэдхантера" (+1,5%), "Газпрома" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "ВК" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,3%), "Русала" (-0,2%).

Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина в субботу, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года. Ранее на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не собирается выдавать подобного рода лицензии для нефти из РФ.

Власти Ирана в субботу восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии. "Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), по информации агентства ИРНА, в субботу также сообщили, что закрыли Ормузский пролив. Согласно заявлению ВМС КСИР, такое решение принято, так как заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

В воскресенье президент США Дональд Трамп также вновь заявил в соцсети Truth Social, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов.

Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье Трамп. По его словам, иранская команда судна отказалась останавливаться, после чего американский корабль открыл огонь, и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США, военные осматривают его груз, утверждает американский президент.

Иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях после того, как в воскресенье американские силы обстреляли и захватили в Оманском заливе контейнеровоз под иранским флагом, сообщил государственный телеканал IRIB.

Итогом воскресного дня стало решение властей Ирана отказаться от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщило иранское государственное агентство ИРНА. "Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X. Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана.

Решение властей США проводить морскую блокаду Ирана нарушает условия прекращения огня между сторонами, а также устав ООН, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

В понедельник Трамп заявил, что, по-видимому, он не пойдет на продление режима прекращения огня с Ираном, если за оставшийся срок его действия Вашингтон и Тегеран не заключат соглашение. "Очень маловероятно, что я его продлю", - цитирует Bloomberg слова президента.

Также Трамп заявил, что США не снимут блокаду с портов Ирана, пока стороны не закончат оформление соглашения. "Иранцы очень хотят, чтобы я открыл Ормузский пролив. Иранцы отчаянно жаждут его открытия. Я не открою его, пока соглашение не подпишут", - разъяснил Трамп.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи в первый торговый день недели подтянулся к верхней границе коридора 2720-2760 пунктов, подъем поддерживался покупками весомых бумаг представителей нефтегазового сектора, а спрос на акции экспортеров сдерживало укрепление рубля.

Внешний фон неоднозначный: власти ЕС готовятся к еще одной попытке принять 20-й пакет санкций против РФ, в то время как США сняли ограничения с российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля, послабления продлены до 16 мая. О перспективах продолжения переговоров по Украине по-прежнему ничего не сообщается. Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива постоянно меняется, провоцируя волатильность на рынках. По данным СМИ, переговорщики от США прибудут в Исламабад 21 апреля, но в МИД Ирана заявили, что пока нет плана проведения второго раунда переговоров. Тем не менее нефть торгуется ниже трехзначного уровня, отметил эксперт.

"Ожидаем, что индекс МосБиржи во вторник будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов", - заключил Смирнов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, вечером в понедельник индекс МосБиржи возобновил рост и превысил 2750 пунктов при невысоком объеме торгов на фоне ожиданий по снижению ставки ЦБ. Вероятно, многие участники рынка рассматривают возможность более радикального решения со стороны Банка России на ближайшем заседании.

Нестабильность перемирия между США и Ираном заставляет участников рынка снова присматриваться к нефтегазовым компаниям. В пятницу Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства в соответствии с соглашением о десятидневном прекращении огня в Ливане. Однако новости о разблокировке оказались преждевременными, и цены на нефть Brent в понедельник отскочили вверх до тех же уровней, что отмечались ранее (около $95 за баррель).

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что данные по инфляции в России внушают осторожный оптимизм - снижение инфляционных ожиданий населения до 12,9% дает Банку России пространство для маневра на заседании 24 апреля, и регулятор может пойти на снижение ключевой ставки на 50 б.п., что станет драйвером для акций внутреннего спроса и банковского сектора.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2700-2800 пунктов, локальное сопротивление расположено на 2760 пунктах. В центре внимания инвесторов останется динамика цен на нефть в свете событий вокруг Ормузского пролива, полагают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, внешние фондовые площадки в понедельник проседают, выросла нефть на фоне нового обострения напряженности между США и Ираном. Поводом стало задержание иранского грузового судна. Переговоры между странами зашли в тупик, а срок действия текущего перемирия истекает уже на этой неделе. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается нестабильной: несмотря на прежние заявления о разблокировке, судоходство вновь ограничено, а США продолжают блокаду до выполнения своих условий.

Индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2800 пунктов на фоне ожиданий решения ЦБ по ключевой ставке. Инвесторы занимают выжидательную позицию из-за "недели тишины" со стороны финансовых властей и отсутствия новых комментариев. Дополнительную неопределенность добавляют ожидания свежих данных Росстата по недельной инфляции, что может повлиять на дальнейшие действия регулятора.

Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале, ближайшей поддержкой выступает уровень 2713 пунктов. В случае развития нисходящей коррекции далее поддержкой может стать уровень 2690 пунктов, считает Гудым.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин ожидает сохранения боковика на рынке акций РФ.

Индекс МосБиржи преодолел промежуточное сопротивление 2750 пунктов, но драйверов для сильного роста рынка акций нет, индекс не уйдет выше 2800 пунктов. Так что поводов для увеличения доли акций в среднесрочных портфелях пока не наблюдается, считает аналитик.

Консенсус-прогноз предполагает, что ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., но с учетом снижения российской экономики, недовольства главы государства ее состоянием, а также крепкого рубля нельзя исключить, что регулятор может пойти на более сильное сокращение ставки. В этом случае бумаги эмитентов с большим долгом покажут опережающий рост, полагает Зацепин.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, ситуация вокруг Персидского залива держит инвесторов по всему миру в напряжении. Котировки нефти волатильно следуют за геополитическими новостями с Ближнего Востока. Помимо акций нефтяных компаний в понедельник отмечался спрос на бумаги "ФосАгро" и "НОВАТЭКа", поскольку в условиях неопределенности из-за ближневосточного кризиса цены на газ и удобрения остаются высокими. Бумаги ЮГК днем подскакивали почти на 30% на фоне новостей о продаже госпакета акций компании.

Что касается пятничного заседания ЦБ, то ожидается, что регулятор продолжит цикл смягчения: ставка может опуститься на 50 б.п., до 14,5% годовых, а к концу года - до 13%. Пока нет ясности ни по украинскому кризису, ни по ближневосточному, российский рынок будет оставаться под давлением. Основным индикатором будут цены на нефть и газ, но отдельные бумаги могут показывать сильные движения. Во вторник результатами по МСФО за первый квартал поделится "Северсталь", а совет директоров "ТГК-14" рассмотрит дивиденды. В среду Росстат опубликует свежие данные по недельной инфляции. В четверг акционеры "ЛУКОЙЛа" примут решение по дивидендам, а совет директоров "Группы Аренадата" рассмотрят дивиденды за 2025 год и за первый квартал. В пятницу решение по дивидендам будут принимать акционеры ""Таттелекома", а ГК "Самолет" отчитается за прошедший год по МСФО, напомнил Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), несмотря на ближневосточную напряженность, но "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,8-1,2%) и США (индексы к 19:00 МСК просели на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены продолжают рост, инвесторы следят за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени составила $95,42 за баррель (+5,6% и -9,1% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $88,88 за баррель (+6,1% и -11,4% в пятницу).

В пятницу цены упали на фоне надежд на скорое завершение войны на Ближнем Востоке и заявлений иранских властей об открытии Ормузского пролива для гражданских судов. Это решение было отменено иранской стороной после того, как президент США Трамп сообщил, что американская блокада пролива будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашения по спорным вопросам.

В воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. В тот же день Трамп вновь объявил о готовности США нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится.

Телеканал "Аль-Джазира" передал, что власти Пакистана готовятся к визиту переговорных делегаций, тогда как представитель иранского МИД заявил, что власти его страны пока не планируют участвовать в переговорах с Вашингтоном.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран отказывается от нового раунда консультаций с Белым домом из-за завышенных требований и нереалистичных ожиданий американской стороны, постоянной смены ее переговорной позиции и продолжающейся морской блокады Ирана.

США и Иран 7 апреля договорились о приостановке боевых действий для проведения переговоров об урегулировании. Перемирие истекает 22 апреля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТНС Энерго" (+13,9%), "Саратовэнерго" (+11% и +4,4% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+9,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,2% и +6,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,1% и +4,5% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+8,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+6,8% и +5,4% "префы"), ПАО "Европлан" (+5%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2025 год "префы" ПАО "Центр международной торговли" (-11,2%, до 12,68 рубля; выплаты - 0,963855 рубля на бумагу). Также снизились акции ПАО "Евротранс" (-9,9%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-6,6%), ПАО "Сегежа Групп" (-5,7%), "Эталона" (-4,5%), "КАМАЗа" (-4,1%), МКБ (-3,5%), ПАО "Россети Юг" (-3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,33 млрд рублей (из них 6,39 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,13 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,79 млрд рублей на акции ЮГК).