Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,998 руб., что на 11,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 21 апреля на 81,65 копейки, до 75,237 руб., и уменьшил курс евро на 1,25 рубля, до 88,3769 руб.

"Укрепление рубля, наблюдавшееся с середины марта, замедлилось после комментариев Антона Силуанова (глава Минфина - ИФ) . На прошлой неделе министр заявил, что правительство рассматривает возможность досрочного возобновления операций в рамках бюджетного правила, и подчеркнул, что окончательное решение по срокам будет объявлено в ближайшее время. Вместе с тем до фактического объявления даты возобновления операций по бюджетному правилу рыночная конъюнктура по-прежнему благоприятствует более крепкому рублю на фоне высоких цен на нефть, значительных валютных поступлений от экспорта за март и сохраняющегося дифференциала процентных ставок в пользу рублевых инструментов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США продлить разрешение на продажу российской нефти, заявил, что мировые энергетические рынки переживают не лучшие времена, и возможности России по поставкам энергоресурсов трудно не принимать во внимание. "Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал он журналистам.

В субботу Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник, инвесторы следят за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $95,47 за баррель с повышением на 5,62% от уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 6,11%, до $88,96 за баррель.

Контракты на оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу на фоне надежд на скорое завершение войны на Ближнем Востоке и заявления иранских властей об открытии Ормузского пролива для гражданских судов.

Это решение было отменено иранской стороной после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашения по спорным вопросам.

Между тем в понедельник глава Белого дома предположил, что соглашение с Ираном может быть подписано еще до конца дня. "Сделка будет подписана сегодня вечером", - цитирует Трампа телеканал Fox Business.

Издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Тегераном.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 2 базисных пункта - до 14,48% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в понедельник на 1 базисный пункт и составили 14,84%, 15,42% и 16,25% годовых.