Денежная масса в РФ в марте сократилась на 0,6%, годовой темп вырос до 11,8%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2026 года уменьшилась на 0,6%, до 130 трлн 227,5 млрд рублей, после роста в феврале на 2,5%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ пояснял, что сокращение денежной массы в абсолютном выражении в марте обусловлено сдвигом срока уплаты февральских налоговых платежей в бюджет на первый рабочий день марта.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 апреля 2026 года увеличился до 11,8% с 11,4% на 1 марта.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в марте сократилась на 1,0% после роста в феврале на 2,2%. Годовой темп ее прироста на 1 апреля снизился до 12,2% с 12,4% на 1 марта.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в марте возрос до 1,6%, до 18 трлн 390,6 млрд рублей, после на 1,4% феврале. В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2% после роста на 8,8% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Новости по теме

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию

Драгметаллы дешевеют из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

"СберМедИИ" разрабатывает AI-продукты для выхода на международный рынок

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1793 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов