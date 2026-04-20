Денежная масса в РФ в марте сократилась на 0,6%, годовой темп вырос до 11,8%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2026 года уменьшилась на 0,6%, до 130 трлн 227,5 млрд рублей, после роста в феврале на 2,5%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ пояснял, что сокращение денежной массы в абсолютном выражении в марте обусловлено сдвигом срока уплаты февральских налоговых платежей в бюджет на первый рабочий день марта.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 апреля 2026 года увеличился до 11,8% с 11,4% на 1 марта.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в марте сократилась на 1,0% после роста в феврале на 2,2%. Годовой темп ее прироста на 1 апреля снизился до 12,2% с 12,4% на 1 марта.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в марте возрос до 1,6%, до 18 трлн 390,6 млрд рублей, после на 1,4% феврале. В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2% после роста на 8,8% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.