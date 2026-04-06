Денежная масса в России в марте сократилась на 0,5%, годовой темп вырос до 11,9%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в марте 2026 года, по предварительной оценке, сократилась на 0,5%, до 130,4 трлн рублей, после увеличения в феврале на 2,5%, сообщает сайт Банка России.

Как поясняет ЦБ, сокращение денежной массы в абсолютном выражении в марте обусловлено сдвигом срока уплаты февральских налоговых платежей в бюджет на первый рабочий день марта.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 апреля увеличился до 11,9% с 11,4% в феврале.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в марте сократилась на 0,7% после роста на 2,2% в феврале.

Годовой темп ее прироста на 1 апреля увеличился до 12,5% с 12,4% на 1 марта.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в марте возрос до 1,6% после 1,4% в феврале. В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных вырос на 12,2% после роста на 8,8% на 1 марта.

Доля наличных денег в составе рублевой денежной массы составила на 1 апреля 14,1%.

Срочные рублевые депозиты в марте сократились на 0,5% после роста на 1,0% в феврале. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов на 1 апреля уменьшился до 12,1% с 14,5% на 1 марта.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата широкой денежной массы (6,4 процентного пункта из 12,5%). При этом вклад срочных рублевых депозитов домашних хозяйств снижается, а вклад переводных рублевых депозитов домашних хозяйств растет. Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы увеличился и составил 2,9 процентного пункта.

Доля срочных депозитов домашних хозяйств по-прежнему была наибольшей в структуре М2 и сохраняется на стабильно высоком уровне (35,6%). Доля переводных депозитов домашних хозяйств увеличилась и составила 15,4%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России ЦБ РФ Агрегат М2
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });