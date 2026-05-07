Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,5%, годовой темп роста увеличился до 12,5%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась по сравнению с мартом на 1,5%, до 132,2 трлн рублей, после снижения в марте на 0,6%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ пояснял сокращение денежной массы в марте сдвигом срока уплаты февральских налоговых платежей в бюджет на первый рабочий день марта.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 мая увеличился до 12,5% с 11,8% на 1 апреля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в апреле увеличилась на 1,4% после сокращения в марте на 1,0%. Годовой темп ее прироста на 1 мая увеличился до 12,7% с 12,2% на 1 апреля.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в апреле повысился до 3,4% с 1,6% в марте (он, как и в феврале-марте, опережал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств). В годовом сопоставлении на 1 мая объем наличных вырос на 14,9% после роста на 12,2% на 1 апреля.

Ранее ЦБ, комментируя рост объема наличных в марте, нетрадиционный для этого месяца, связывал его со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей.

Доля наличных денег в рублевой денежной массе на 1 мая составила 14,4% после 14,1% месяцем ранее, вместе с тем она остается вблизи своего исторического минимума.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата широкой денежной массы (в апреле - 6,0 процентного пункта (п.п.) из 12,7%). При этом вклад срочных рублевых депозитов домашних хозяйств снижается, а вклад переводных рублевых депозитов домашних хозяйств растет.

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы в апреле увеличился и составил 3,4 п.п. (в марте - 2,7 п.п.).

Вклад наличных денег в динамику широкой денежной массы М2Х в апреле возрос до 1,9 п.п. с 1,6 п.п. в марте.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.