Лукашенко опасается осложнений из-за введения системы подтверждения ожидания товаров

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что введение Россией системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) может осложнить торговлю, и сообщил, что на недавней встрече в Астане договорился с президентом России Владимиром Путиным предпринять усилия, чтобы не было очередей на границе. Об этом сообщает "БелТА".

"Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Главной задачей Лукашенко назвал исчезновение очередей на границе.

"Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе. В контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Посмотрим. Время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю. Но не остановит", - сказал он.

Александр Лукашенко Приморский край Белоруссия Олег Кожемяко Владимир Путин
