Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% на старте торгов основной сессии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник умеренно проседает на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, дешевеющих металлов и нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется у $95 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2749,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1151,41 пункта (-0,1%). Лидируют в снижении акции Московского кредитного банка (МКБ) (-13,3%, до 6,545 рубля), "Русала" (-1,6%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 апреля, составляет 75,2370 руб. (-81,65 копейки).

МКБ ранее объявил о проведении внеочередного собрания акционеров 25 мая, где будут рассмотрены вопросы о реорганизации кредитной организации и увеличении ее уставного капитала, реестр для участия в собрании закрывается 21 апреля. Акционеры, которые выскажутся против принятия решения или не примут участия в голосовании по вопросу реорганизации, получат право требовать выкупа принадлежащих им акций МКБ по цене 10,35 рубля за штуку (на выкуп банк направит сумму, равную 10% стоимости чистых активов).

Подешевели также акции "ММК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Как сообщил телеканал CNN, лишь 16 торговых судов прошли в понедельник через Ормузский пролив, поскольку капитаны и судовладельцы сохраняют осторожность в условиях нестабильного перемирия. Ссылаясь на ресурс MarineTraffic, телеканал отмечает, что в понедельник через пролив в Персидский залив прошло девять судов, в том числе два судна под иранским флагом, одно из которых - танкер. Из Персидского в Оманский залив вышло семь судов, включая одно грузовое судно под иранским флагом. При этом CNN указывает, что эти данные могут быть неполными, поскольку некоторые суда могут отключить транспондеры или изменять сигналы для маскировки местоположения.

Президент США Дональд Трамп в преддверии ожидающихся во вторник переговоров в Исламабаде выразил уверенность, что Иран примет в них участие, и заявил о существовании у него надежды на заключение сделки. "Они будут вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда раньше не видели. (...) Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну", - сказал Трамп в телефонном интервью передаче The John Fredericks Show. Он вновь подчеркнул, что у иранцев "не будет ядерного оружия".

В свою очередь иранская сторона ранее заявляла, что нарушение режима прекращения огня и угрозы со стороны США препятствуют переговорному процессу. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сказал, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном под угрозами. "Трамп, вводя блокаду (Ормузского пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X. По его словам, в Иране за последние две недели, когда действует режим прекращения огня, "подготовились раскрыть новые карты на поле боя".

Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. По его словам, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом полетит для этого в столицу Пакистана. Власти этой страны готовятся к визиту в Исламабад переговорщиков из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Кроме того, в понедельник американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением, которое будет более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие. "Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...), одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Военные действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля. Предыдущий раунд американо-иранских переговоров также проходил в Исламабаде 11 апреля.

Иран не изменил мнения относительно отказа от участия в переговорах с США, так как считает требования Вашингтона на переговорах чрезмерными, а сам процесс на данном этапе неконструктивным, сообщило в понедельник агентство "Тасним". "До тех пор, пока США будут рассматривать этот вопрос нереалистично и подходить к переговорам с теми же просчетами, которые привели к их тяжелому поражению на военной арене, переговоры будут просто пустой тратой времени, и Иран не будет содействовать США в этом затянувшемся процессе", - пишет агентство.

По информации "Тасним", одно из главных препятствий на пути переговоров - блокада США иранских портов. По сведениям агентства, позицию Тегерана по этой проблеме передали пакистанскому посреднику, который заявил в понедельник, что обсудил его с Трампом. Кроме того, пишет агентство, в Иране осознают возможный сценарий, заключающийся в том, что "переговоры являются обманом", и поэтому Тегеран готов к новой военной конфронтации.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, динамику индекса МосБиржи определяют акции нефтегазовых экспортеров в зависимости от колебаний нефти. Новый виток эскалации вокруг Ирана после ухудшения переговорного фона влечет рост геополитической премии в ценах на нефть.

Если напряженность сохранится, а истекающее 22 апреля перемирие США и Ирана не будет продлено, это может стать новым краткосрочным драйвером роста для российского рынка, в первую очередь для бумаг экспортеров, а "неэкспортные" компании могут выглядеть слабее рынка. На фоне роста нефтегазовых доходов может начаться новый виток инфляции, что еще сильнее ударит по ненефтегазовым компаниям.

Индекс МосБиржи на дневном графике совершил отскок от уровня 2700 пунктов, снимая краткосрочную перепроданность. Подъем в район 2800 пунктов выглядит вполне вероятным, учитывая всю новостную конъюнктуру и вероятное закрепление индекса выше 2750 пунктов. В целом, рынок продолжит колебания в диапазоне 2700-2800 до стабилизации геополитической ситуации, считает Лозовой.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что продолжится боковик по индексу МосБиржи.

Акции ПАО "Южуралзолото" (-0,6%) могут сохранить волатильность, отыгрывая новость, что Росимущество оценило свой пакет акций компании примерно на четверть выше, чем он стоил в выходные. Если пакет будет куплен по данной цене, то есть шансы на то, что новый собственник предложит рынку оферту на выкуп всех или части оставшихся в свободном обращении акций. Но есть и немалые риски того, что покупателей по такой цене не найдется. Бумаги малоликвидны, и прогнозировать их поведение очень трудно, отмечает аналитик.

От банка ВТБ все ждут высоких дивидендов, менеджмент должен принять рекомендации по ним до конца апреля. Однако не стоит закладываться на то, что на выплаты пойдет больше 30% прибыли прошлого года. Есть высокие риски, что собрание акционеров просто не утвердит более щедрое решение. В целом бумага выглядит перекупленной, вкладываться в нее сейчас довольно рискованно, считает Зацепин.

Акции "Евротранса" (-4,7%) продолжают падение на фоне сообщений СМИ, что компания не исполняет обязательства по "народным" облигациям, хотя рынку это уже известно. Эмитент продолжит пытаться платить купоны по "обычным" облигациям, но в целом ситуация в компании плохая. Пытаться поймать дно в акциях и заработать на отскоке не рекомендуется, риски остаются повышенными, в том числе и банкротства компании, считает Зацепин.

На нефтяном рынке пока относительно спокойно, Brent торгуется в районе $95 за баррель в ожидании, состоятся ли переговоры между Ираном и США. На дневном графике нефти прорисовывается фигура, очень похожая на сходящийся треугольник, который в большей части случаев раскрывается вниз, полагает аналитик "Алор брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что пока нет сильных триггеров для уверенного направленного движения весовых бумаг нефтегазового сектора, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и крепкий рубль. Однако вероятны попытки индекса МосБиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.

"Исходим из сценария сохранения интереса к металлургическому сектору и постепенного более активного позиционирования рынка под заседание Банка России, с усилением спроса в секторах-бенефициарах тренда на снижение ставок", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций просели на 0,01-0,3% во главе с Nasdaq из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения относительно возможности достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном, сообщает Trading Economics.

На текущей неделе квартальные отчетности планируют опубликовать такие крупные компании, как Tesla, IBM и Intel, а также оборонные гиганты Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 14,4% год к году. Это лучше прошлогоднего показателя, когда в январе-марте подъем составил 13,7%.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Поддержку рынкам Азии оказывает снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционные опасения и ценовое давление на бизнес. Впрочем, неопределенность в отношении жизнеспособности режима прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему ограничивает рост акций, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после резкого подъема начала недели, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $95,16 за баррель (-0,3% и +5,6% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $88,81 за баррель (-1,3% и +6,9% накануне).

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

По оценкам аналитиков Citi, если пролив будет закрыт еще месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.