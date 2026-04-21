Рубль утром во вторник продолжил укрепляться к юаню на фоне высоких цен на нефть

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль умеренно укрепляется на фоне высоких мировых цен на нефть, несмотря на их коррекцию в начале торгов 21 апреля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9645 руб. (-3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник в рамках коррекции после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве снижается на 0,35% до $95,15 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 5,64% до $95,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,68% до $89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 6,87% до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

 Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

 РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

