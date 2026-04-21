Транзит российской пшеницы через Латвию в I квартале вырос в 2,6 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транзит российских зерновых через Латвию в январе-марте 2026 года увеличился в 2,6 раза к уровню аналогичного периода прошлого года - до 139,4 тыс. тонн, сообщила латвийская Служба государственных доходов (СГД).

Пшеницы, а также смеси пшеницы и ржи из РФ через территорию Латвии в первом квартале было перевезено 133 694 тонны (рост также в 2,6 раза), рапса - 4 493 тонны (рост в 2,7 раза), риса - 40,7 тонны (снижение в 3 раза), сорго - 15 тонн (годом ранее транзита не было), кукурузы - 10,1 тонны (снижение в 4 раза).

В 2025 году из России через Латвию транзитом проследовало 673,49 тыс. тонн зерновых, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году. Транзит российской пшеницы, а также смеси пшеницы и ржи снизился в 2,2 раза - до 665,7 тыс. тонн.

EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Brent подешевела до $94,29 за баррель

Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов