Транзит российской пшеницы через Латвию в I квартале вырос в 2,6 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транзит российских зерновых через Латвию в январе-марте 2026 года увеличился в 2,6 раза к уровню аналогичного периода прошлого года - до 139,4 тыс. тонн, сообщила латвийская Служба государственных доходов (СГД).

Пшеницы, а также смеси пшеницы и ржи из РФ через территорию Латвии в первом квартале было перевезено 133 694 тонны (рост также в 2,6 раза), рапса - 4 493 тонны (рост в 2,7 раза), риса - 40,7 тонны (снижение в 3 раза), сорго - 15 тонн (годом ранее транзита не было), кукурузы - 10,1 тонны (снижение в 4 раза).

В 2025 году из России через Латвию транзитом проследовало 673,49 тыс. тонн зерновых, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году. Транзит российской пшеницы, а также смеси пшеницы и ржи снизился в 2,2 раза - до 665,7 тыс. тонн.