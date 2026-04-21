Налоговые ведомства России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба России и Государственная налоговая администрация КНР подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен опытом цифровой трансформации, проведение обучающих программ, а также координацию работы на международном уровне.

Документ подписали главы ведомств Даниил Егоров и Ху Цзинлинь в Пекине в ходе визита делегации ФНС.

Стороны обсудили ключевые направления цифровой трансформации налогового администрирования. Китайская сторона представила проект Golden Tax и систему "умного налогообложения", основанную на использовании облачных технологий, искусственного интеллекта и межведомственного обмена данными. Российская сторона представила собственные цифровые решения, включая единый налоговый счет, автоматизированную упрощенную систему налогообложения и развитие электронного документооборота.

"Наша цель - перевод максимального объема хозяйственных операций в электронный вид, что позволит повысить прозрачность, эффективность администрирования и снизить административную нагрузку на бизнес", - отметил Егоров.

Также на встрече обсуждалось создание постоянного налогового секретариата и дополнительной системы обмена данными в рамках БРИКС и развитие налогового сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" (BRITACOM).

