РФ в I квартале снизила выручку от экспорта вина в Китай почти в четыре раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2026 года экспортировала в Китай вина на $164 тыс., что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $642,1 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте выручка упала до $27,2 тыс. с $374,5 тыс. годом ранее.

В первом квартале Китай импортировал вино из 43 стран. Наиболее крупными поставщиками были Австралия (на $150,7 млн), Франция (на $92,6 млн), Чили (на $23,9 млн), Италия (на $21,1 млн), Испания (на $8,6 млн).

В 2025 году РФ экспортировала в Китай вина на $1,7 млн, что почти на треть больше, чем в 2025 году (на $1,3 млн).

По данным ГТУ КНР, поставки вина из Китая в РФ меньше, чем закупки его в России, но динамика показателей положительная. В первом квартале на российский рынок было отгружено вина из КНР на $40,3 тыс. против $7,4 тыс. годом ранее.

В 2025 году Китай выручил $163,2 тыс. от винного экспорта в РФ против $364,7 тыс. в 2024 году.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в КНР, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале этого года винодельческая отрасль РФ произвела 7,3 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 12,1% меньше, чем годом ранее. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14,3%, до 3,2 млн дал, ликерных - на 22,9%, до 267,1 тыс. дал.