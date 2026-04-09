В ЦБ заявили, что обмен криптовалют в РФ будет проводиться только в безналичной форме

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Обмен криптовалют в России нельзя будет провести за наличные, предполагается совершение только безналичных операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы предполагаем, что реализация всех операций должна осуществляться безналичным путем. Я имею в виду оплату фиатной валюты", - сказал Чистюхин в эфире РБК.

"Все-таки это важный момент для того, чтобы из криптовалют не делать средства каких-то операций, связанных с нарушением законодательства, отмыванием денег и так далее", - добавил он.

По его словам, большинство действующих участников финансового рынка готовы расширять свою деятельность на операции с криптовалютами.

"Многое будет зависеть от конечной конфигурации закона, у кого какие будут возможности, права, требования по информбезопасности, но принципиально это еще один финансовый инструмент. Если ты предоставляешь широкую линейку иных финансовых инструментов, грех не включить и криптовалюты в число того, что ты предлагаешь клиенту", - сказал Чистюхин.

Правительство в начале апреля внесло в Госдуму проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах" (№ 1194918-8), который устанавливает правовую основу для обращения в РФ криптовалют. Согласно документу, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий.

Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. При этом банки и брокеры смогут получать лицензии криптообменников в уведомительном порядке, то есть на основе их действующих лицензий.