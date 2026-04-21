Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде апреля снизилась до 13,39%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде апреля 2026 года снизилось до 13,39% с 13,43% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады октября 2023 года, когда она составляла 12,04%. Он непрерывно снижался от декады к декаде, начиная со второй декады декабря 2025 года, за тринадцать декад снижение составило 2,24 процентного пункта (п.п.), в среднем 0,17 п.п. за декаду. Снижение во второй декаде апреля на 0,04 п.п. стало минимальным за этот четырехмесячный период, оно в 4,3 раза меньше среднедекадного снижения для этого периода.

Во второй декаде апреля снизились максимальные ставки вкладов всех категорий срочности, на 0,02 п.п. стали меньше максимальные ставки самых коротких и самых долгих депозитов (до 90 дней и свыше года), на 0,04 п.п. на сроки от 91 дня до года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде апреля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в II дек. апреля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 13,04 -0,02 -0,17 -1,16 -5,54 91-180 дн. 13,24 -0,04 -0,26 -1,34 -5,98 181 дн. - 1 год 12,68 -0,04 -0,60 -1,16 -6,73 свыше 1 года 11,61 -0,02 -0,11 -0,44 -6,30

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.