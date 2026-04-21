Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде апреля снизилась до 13,39%
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде апреля 2026 года снизилось до 13,39% с 13,43% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады октября 2023 года, когда она составляла 12,04%. Он непрерывно снижался от декады к декаде, начиная со второй декады декабря 2025 года, за тринадцать декад снижение составило 2,24 процентного пункта (п.п.), в среднем 0,17 п.п. за декаду. Снижение во второй декаде апреля на 0,04 п.п. стало минимальным за этот четырехмесячный период, оно в 4,3 раза меньше среднедекадного снижения для этого периода.
Во второй декаде апреля снизились максимальные ставки вкладов всех категорий срочности, на 0,02 п.п. стали меньше максимальные ставки самых коротких и самых долгих депозитов (до 90 дней и свыше года), на 0,04 п.п. на сроки от 91 дня до года.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде апреля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в II дек. апреля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|13,04
|-0,02
|-0,17
|-1,16
|-5,54
|91-180 дн.
|13,24
|-0,04
|-0,26
|-1,34
|-5,98
|181 дн. - 1 год
|12,68
|-0,04
|-0,60
|-1,16
|-6,73
|свыше 1 года
|11,61
|-0,02
|-0,11
|-0,44
|-6,30
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.