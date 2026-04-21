Российский рынок акций вернулся к росту вслед за котировками нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с котировками нефти (июньский фьючерс на Brent подорожал к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе.

Индекс МосБиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2757,7 пункта (днем индекс опускался ниже 2740 пунктов), индекс РТС вырос на 1% до 1164,68 пункта; лидировали в росте котировки "Московской биржи" (+2,3%), "Татнефти" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 апреля, составил 74,5897 рубля (-64,73 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,9%), "Полюса" (+0,5%), "Яндекса" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Лидерами отката выступили акции Московского кредитного банка (МКБ) (-12,4%, до 6,608 рубля) после отсечки на бирже реестра перед собранием акционеров 25 мая, где будут рассмотрены вопросы о реорганизации кредитной организации и увеличении ее уставного капитала. Акционеры, которые выскажутся против принятия решения или не примут участия в голосовании по вопросу реорганизации, получат право требовать выкупа принадлежащих им акций МКБ по цене 10,35 рубля за штуку (на выкуп банк направит сумму, равную 10% стоимости чистых активов).

Подешевели также акции АФК "Система" (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), ВТБ (-1,7%), "Русала" (-1,4%), "Интер РАО" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%), "МТС" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,4%), "ММК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы").

Наблюдательный совет Сбербанка (-0,5%, до 323,71 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,173 млрд рублей, что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля 2026 года. Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня в заочной форме, дата закрытия реестра для участия в собрании - 5 июня. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что банк может заплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,75 рубля/акция.

"Северсталь" (-0,5%) в I квартале 2026 года сократила EBITDA на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 17,94 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 17,6 млрд рублей. Свободный денежный поток в I квартале составил отрицательные 40,37 млрд руб. Выпуск стали в прошлом квартале сократился на 2% г/г, до 2,72 млн тонн. Выручка упала на 19%, до 145,3 млрд рублей, что ниже консенсус-прогноза, который составил 152,1 млрд рублей (-15% г/г).

"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года, сообщила компания. "С учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в I квартале 2026 года мы приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам периода. Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев.

"Северсталь" не начисляла дивиденды в 2025 году, а также не осуществляла выплат за IV квартал 2024 года. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном Иран неоднократно нарушал перемирие.

Иранская сторона ранее обвиняла США в нарушении перемирия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне отмечал, что нарушения режима прекращения огня со стороны США и провокационные действия, в частности, угрозы и нападения на иранские торговые суда являются серьезным препятствием для продолжения дипломатического процесса.

Власти США, со своей стороны, ранее называли нарушением договоренностей перекрытие Ираном Ормузского пролива, а также - обстрелы нескольких шедших по нему судов.

Трамп также заявил, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном. "Я не хочу этого делать", - сказал он CNBC, отвечая на вопрос о возможности продления перемирия. При этом он выразил надежду, что в скором времени получится заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Вместе с тем глава Белого дома добавил, что США готовы при необходимости возобновить военные действия против Ирана.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля. Предыдущий раунд американо-иранских переговоров также проходил в Исламабаде 11 апреля.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи вечером поднялся к 2760 пунктам. Между США и Ираном установилось шаткое перемирие, перспективы которого должны стать яснее 22 апреля, когда может состояться новый раунд переговоров в Исламабаде. Пока цены на нефть Brent стабилизировались в районе $98 за баррель.

Российский рынок акций также ожидает очередного решения ЦБ по ключевой ставке, интрига для рынка состоит в том, может ли ставка быть снижена больше, чем на ожидаемые 50 б.п. Поскольку заседание опорное, участники рынка ожидают обновленного среднесрочного макроэкономического прогноза. Рынок будет чувствителен к прогнозу и риторике регулятора на фоне данных, указывающих на замедление российской экономики. Официальный курс доллара опустился ниже 75 рублей/$1, однако перспективы крепкого рубля пока до конца не ясны, поскольку нельзя исключать возможности возвращения Минфина к валютным операциям раньше 1 июля, полагает эксперт.

В четверг, 23 апреля, состоится внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" по вопросу о дивидендах за 2025 год (в размере 278 руб. на акцию); также в этот день пройдет заседание совета директоров "Группы Аренадата" по дивидендам за 2025 год и первый квартал 2026 года, напомнил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, цены на нефть двигались на геополитических новостях, рубль во вторник смотрелся уверенно, а индекс МосБиржи закрепился выше 2750 пунктов. Настроения на рынке могут становиться более выжидательными по мере приближения пятничного заседания ЦБ.

Мировые рынки показывают сдержанную динамику под давлением геополитических коллизий. Глава МЭА Фатих Бироль заявил о том, что возвращение мировой энергосистемы к докризисному состоянию потребует серьезных инвестиций и может занять до двух лет. В среду на внешних площадках может быть волатильно. Основное внимание будет приковано к Ближнему Востоку, где истекает срок перемирия и возможны новые переговоры между США и Ираном. Росстат в середине недели опубликует мартовский недельный отчет по инфляции и индекс цен производителей, сведения важны в контексте предстоящего заседания ЦБ. Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о долгосрочной стратегии развития компании. Индекс МосБиржи в среду может двигаться в области 2720-2760 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, спросом во вторник на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему пользовались акции производителей удобрений и нефтяных компаний.

Акции Сбербанка нейтрально отреагировали на рекомендацию очередных рекордных дивидендов, которые по итогам 2025 года составят 37,64 рубля на бумагу каждого вида с текущей доходностью около 11,6% и закрытием реестра 20 июля. Размер выплат оказался ожидаемым, а их доходность - выше средней по рынку, но ниже таких дивидендных историй, как SFI (18,8%) и "Фикс Прайс" (16,4%). Позитивный фундаментальный взгляд на бумаги банка сохраняется, целевая цена составляет 393 рубля за акцию, считает аналитик.

Западные фондовые площадки пытались развить восходящее движение на надеждах получения позитивных геополитических сигналов. Сама по себе перспектива скорого возобновления переговоров США и Ирана, однако, остается неопределенной. Индексы МосБиржи и РТС постепенно развивают повышение начала недели и протестировали сопротивления 2760 и 1150 пунктов соответственно, отметила Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что продолжится боковик по индексу МосБиржи.

От банка ВТБ все ждут высоких дивидендов, менеджмент должен принять рекомендации по ним до конца апреля. Однако не стоит закладываться на то, что на выплаты пойдет больше 30% прибыли прошлого года. Есть высокие риски, что собрание акционеров просто не утвердит более щедрое решение. В целом бумага выглядит перекупленной, вкладываться в нее сейчас довольно рискованно, считает Зацепин.

Акции "Евротранса" (-11%, объем торгов превысил 9,467 млрд рублей) продолжают падение на фоне сообщений СМИ, что компания не исполняет обязательства по "народным" облигациям, хотя рынку это уже известно. Эмитент продолжит пытаться платить купоны по "обычным" облигациям, но в целом ситуация в компании плохая. Пытаться поймать дно в акциях и заработать на отскоке не рекомендуется, риски остаются повышенными, в том числе и банкротства компании, считает Зацепин.

Нефть подросла в ожидании переговоров между Ираном и США. На дневном графике нефти прорисовывается фигура, очень похожая на сходящийся треугольник, который в большей части случаев раскрывается вниз, полагает аналитик "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций, "минусует" Европа, в США индексы к 19:00 по Москве изменились на 0,03-0,2%.

Поддержку рынкам Азии оказало утреннее снижение цен на нефть, ослабляющие инфляционные опасения и ценовое давление на бизнес. Впрочем, неопределенность в отношении жизнеспособности режима прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему ограничивает рост акций, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены возобновили подъем после локальной дневной коррекции, игроки опасаются провала американо-иранских переговоров.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 2,4% до $97,73 за баррель (+5,6% в понедельник), майские фьючерсы на WTI дорожали на 4% до $93,15 за баррель (+6,9% накануне).

Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан во вторник, а переговоры с Ираном состоятся в среду.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "Саратовэнерго" (+32,4% и +13,1% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+15,7% и +4,4% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+8%), "ТНС Энерго" (+5,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+4,9%).

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-11,4%), ПАО "Евротранс" (-11%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-9%), "Глобалтрак менеджмент" (-7,9%), "ИК Русс-Инвест" (-6,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,17 млрд рублей (из них 10,025 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,16 млрд рублей на акции "Газпрома").