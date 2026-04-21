Рубль укрепился на "Мосбирже" вслед за дорожающей нефтью

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" юань подешевел к рублю, рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть и временному отсутствию Минфина на рынке с операциями в рамках бюджетного правила.

К 19:00 юань дешевел на 4,4 копейки, до 10,954 рубля. В ходе торгов котировки рубля достигали уровня 10,8915 рубля/юань, обновив тем самым максимум с конца января.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве подешевел на 0,29% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,75 рубля/$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,48%, до 87,88 рубля/EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара США с 22 апреля на 64,73 копейки, до 74,5897 рубля, и уменьшил курс евро на 61,1 копейки, до 87,7659 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9451 рубля, что на 9,67 копейки ниже курса вторника.

Мировые цены на нефть после утреннего снижения ближе к вечеру вторника перешли к росту на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан во вторник, а переговоры с Ираном состоятся в среду.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он заявил при этом, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает в среду. Трамп добавил также, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если соглашения не будет.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,51% до $97,88 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 4%, до $93,2 за баррель.

"Либо мы придем к определенной деэскалации, либо все перерастет в более затяжной кризис, особенно в сфере поставок энергоносителей, - отмечает аналитик Pepperstone Group Дилин Ву. - В ближайшие 24 часа рынок будет крайне чувствительным к любым новостным заголовкам".

"После небольшой передышки, продиктованной снятием локальной перекупленности, рубль снова демонстрирует склонность к укреплению. Локально его поддерживают такие факторы, как приближающийся налоговый период и временное отсутствие Минфина на рынке. На базовом же уровне поддержку нацвалюте оказывают жесткость денежно-кредитных условий и мартовские цены на нефть, которые с лагом начали транслироваться в курс", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Ждем, как и весь рынок, что ключевая ставка ЦБ в пятницу опустится на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Сам по себе цикл снижения ставки негативен для рубля, но в моменте реакция будет сдержанной. В настоящее время на курс приоритетно действуют более сильные факторы, связанные с экспортно-импортной компонентой, ценами на энергоносители. К тому же шаг ожидаемого снижения ключевой ставки невелик и уже во многом заложен в котировках", - считает Смирнов.

По мнению аналитиков ИФК "Солид Инвестиции", "основным фактором укрепления рубля остается высокий профицит валютной ликвидности, который пока не компенсируется действиями Минфина, приостановившего покупки валюты в рамках бюджетного правила". "Сегодня истекает срок перемирия между США и Ираном. Должны пройти переговоры в Исламабаде, но на текущий момент нет четкого понимания, состоятся ли они", - отмечают эксперты.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рубль остается достаточно крепким. При этом участники валютных торгов держат в голове слова министра финансов Антона Силуанова о том, что власти готовы обсудить более ранний возврат валютных операций по бюджетному правилу. "Для рубля это важный сигнал, потому что такой шаг означает возможное появление нового спроса на валюту и золото со стороны государства", - полагает Чернов.

"Во внешнем фоне главная тема все та же. Ближний Восток пока не дает рынкам полной ясности. С одной стороны, США по-прежнему рассчитывают на продолжение переговоров с Ираном уже на этой неделе, но с другой стороны, окончательной уверенности в сделке нет. На этом фоне нефть с утра немного снижалась, потому что часть участников рынка закладывала шанс на деэскалацию военного конфликта и восстановление поставок. То есть рынок сейчас балансирует между двумя сценариями. Либо переговоры все же сдвинутся вперед, либо сырье снова быстро получит новую премию за риск", - отмечает специалист Freedom Finance Global.

Банк России 21 апреля в рамках аукциона недельного репо разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 апреля, ЦБ разместил 4,33 трлн рублей (при лимите 4,33 трлн рублей и спросе 5,226 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 апреля снизилась по отношению к пятнице на 6 базисных пунктов - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 6 месяцев опустилась по отношению к понедельнику на 1 базисный пункт и 21 апреля составила 14,83% и 16,24% годовых соответственно, а версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 2 базисных пункта - до 15,4% годовых.