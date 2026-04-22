Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,1% в начале основной сессии торгов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду консолидируется на фоне роста металлов, смешанных сигналов с мировых фондовых площадок и подорожавшей накануне нефти (июньский фьючерс на Brent в среду торгуется у $97,5 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временного перемирия сторон. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2761,59 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1166,33 пункта (+0,1%); лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+1,7%), АФК "Система" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составляет 74,5897 руб. (-64,73 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД. "На данный момент окончательное решение об участии в переговорах в Пакистане еще не принято", - цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем, президент США Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом", - добавил президент.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, уверенному росту рынка по-прежнему мешают сохраняющиеся внешнеполитические риски, включая обсуждение в ЕС нового кредита для Украины и очередного пакета санкций против России, из-за чего инвесторы в целом сохраняют осторожность.

Индекс МосБиржи тестирует 2760 пунктов, в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке он может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2711 пунктов, а затем перейти к диапазону 2684-2711 пунктов, считает Абрамов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, переговоры Ирана и США остаются под вопросом, Трамп угрожает, что перемирие прекратится и США возобновят военные действия, если Иран откажется от переговоров. Блокада Ормузского пролива и со стороны Ирана, и со стороны США пока сохраняется, что подогревает нефтяные котировки. Тем временем в США обсуждается вопрос об утверждении выдвинутого Трампом экономиста Кевина Уорша в качестве нового главы ФРС, и это создает относительно оптимистичные настроения на мировых рынках, поскольку Уорш выступает за смягчение монетарной политики, хотя и умеренное.

Цена нефти выросла на фоне глобальной неопределенности и, видимо, на ожиданиях возобновления военных действий в Иране. На неделе цена Brent будет двигаться в коридоре $89-97 за баррель, считает аналитик. Западные СМИ сообщают о возобновлении экспорта нефти сорта Urals после недавних атак на ряд морских портов. Кроме того, поступили новости о том, что в Индии после продления американским Минфином исключения из санкций для российской нефти до середины мая вновь вырос спрос на импорт российской нефти. Это создает на российском рынке оптимистичные ожидания роста нефтегазовых доходов за апрель и, возможно, май текущего года, что в краткосрочном периоде может благоприятно повлиять на котировки российских акций нефтегазового сектора. В среду индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также ожидает сохранения коридора 2700-2800 пунктов по индексу МосБиржи, а по мере приближения пятничного заседания ЦБ, от которого ждут снижения ставки еще на 50 б.п., может появиться импульс к тесту верхней границы этого диапазона.

Тем более, что есть шанс и на более сильное снижение ключевой ставки ЦБ, исходя из опережающих индикаторов, считает аналитик. Так, Банк России в I квартале зафиксировал спад инвестиционной активности: соответствующий индикатор составил -4,8 пункта, обновив минимумы с пандемии. Текущее падение индекса инвестактивности значительное, что позволяет говорить о постепенной реализации риска переохлаждения экономики. Причем эпицентром спада стала добывающая промышленность, где индикатор показал -24,4 пункта. Больший спад был только в кризис 2008 года, отметила аналитик.

Дополнительно поддержать настрой игроков могут ожидания в области геополитики, так как в СМИ стала появляться информация о возможном визите американских представителей в Россию. Также в фокусе и традиционная еженедельная статистика Росстата по инфляции, которая выйдет в среду вечером, напомнила Крылова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также отмечает, что после закрепления индекса МосБиржи выше промежуточного сопротивления 2750 пунктов технически теперь открыта дорога на рост к 2800 пунктам, но не рекомендуется полагаться только на "технику", поскольку поводов для активной покупки акций нет.

Рынок акций поддержала выросшая нефть на фоне отказа Ирана от переговоров с США. Ормузский пролив остается заблокированным, а это сулит сохранение высоких цен на нефть до того момента, когда не начнется очевидный спад мировой экономики и потребления углеводородов, либо пока стороны не подпишут мирное соглашение.

"В целом сегодня ждем спокойных торгов. Волатильность может возрасти вечером, после публикации данных Росстата по инфляции. На них будет опираться Банк России в принятии решения по ставке в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает уменьшение "ключа" на 0,5 п.п., но мы не исключаем и более решительных шагов из-за необходимости стимулировать рост экономики", - считает аналитик.

Тем не менее, любое решение ЦБ принципиально не изменит расклад на рынке акций. Экономика страны ушла в рецессию, и пока непонятно, как скоро и за счет чего она будет оттуда выбираться. Поэтому покупать акции широким фронтом на падающем ВВП нет смысла. Впрочем, отдельные эмитенты могут и в этих условиях наращивать прибыль. Одним из них является Сбер, наблюдательный совет которого рекомендовал дивиденды из расчета 11,6% дивдоходности. На дивиденды можно выходить, но делать новые покупки Сбера пока рискованно, заключил Зацепин.

В США накануне индексы акций завершили торги снижением на 0,6%. Рост, наблюдавшийся в начале сессии, быстро сошел на нет на фоне нервозности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке.

Эксперты ждали нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде, надеясь, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия. Однако издания The New York Times и Axios сообщили со ссылкой на источники, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Уже после закрытия американского рынка акций Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, объяснив это решение тем, что иранское правительство "серьезно расколото". Режим прекращения огня будет действовать, пока иранские "лидеры и представители" не подготовят "единое предложение" по завершению войны с США и Израилем, написал американский президент в соцсети Truth Social.

Во вторник инвесторы также следили за слушаниями в банковском комитете Сената по утверждению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Уорш, выдвинутый на эту должность Трампом, заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента. "Абсолютно нет", - заявил Уорш.

Мировые рынки акций

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,8%).

Экспорт Японии в марте увеличился на 11,7% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 11,003 трлн иен ($69 млрд), сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - на 11%, по данным Trading Economics. Показатель растет седьмой месяц подряд. В феврале экспорт увеличился на 4%.

Импорт Японии в прошлом месяце вырос на 10,9%, максимально с января 2025 года, до 10,336 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение на 7,1%. В феврале показатель повысился на 10,3%.

Профицит внешнеторгового баланса Японии в минувшем месяце составил 667 млрд иен по сравнению с 529,8 млрд иен в том же месяце годом ранее. В феврале было зафиксировано положительное сальдо на уровне 44,3 млрд иен.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,3% в годовом выражении, сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в феврале и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз на новостях о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $97,55 за баррель (-0,9% и +3,1% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $88,62 за баррель (-1,2% и +2,6% накануне).

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти выйдут в среду в 17:30 по Москве.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подскочили вверх акции ПАО "ЕвроТранс" (+14,5%) после снижения в предыдущие дни. Спровоцировали отскок новости, что маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации "ЕвроТранса", получил деньги на выкуп бумаг по заявкам их держателей и приступает к выплатам.

В понедельник "Финуслуги" сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" начиная c 10 апреля. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Во вторник вечером маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2.