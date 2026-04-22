Рубль утром в среду слегка снизился к юаню в рамках коррекции вслед за нефтью

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду; рубль слегка подешевел в паре с юанем в рамках коррекции вслед за нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,969 руб. (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,39 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве снизилась на 0,81% до $97,68 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 3,1% до $98,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,98% до $88,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла 2,6% до $89,67 за баррель.

Новость дополняется

