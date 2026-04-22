Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

По его словам, курс "месяц за месяц, зараза, держится и ничего с ним не случается"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все прогнозируют его (ослабление рубля - ИФ), но видите, он месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается. Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но, видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк. Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но, мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается", - сообщил он в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его мнению, при текущем уровне ставок держать активы в рублях выгодно.

"За последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28%. Это лучший (актив - ИФ) после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная, поэтому, мне кажется, что в рубле оставаться сейчас надежно", - отметил глава ВТБ.