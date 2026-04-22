Поиск

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

По его словам, курс "месяц за месяц, зараза, держится и ничего с ним не случается"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Все прогнозируют его (ослабление рубля - ИФ), но видите, он месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается. Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но, видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк. Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но, мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается", - сообщил он в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его мнению, при текущем уровне ставок держать активы в рублях выгодно.

"За последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28%. Это лучший (актив - ИФ) после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная, поэтому, мне кажется, что в рубле оставаться сейчас надежно", - отметил глава ВТБ.

ВТБ Андрей Костин правительство Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

 Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов