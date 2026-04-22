Поиск

Boeing сократил чистый убыток в I квартале, портфель заказов вырос до рекорда

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2026 года и увеличил выручку на 14%.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, чистый убыток в январе-марте уменьшился до $7 млн, или $0,11 на акцию, по сравнению с $31 млн, или $0,16 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,2 на акцию - существенно ниже среднего прогноза опрошенных LSEG аналитиков в $0,83 на акцию.

Квартальная выручка Boeing увеличилась до $22,22 млрд с $19,5 млрд годом ранее.

Доход в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале вырос на 13% - до $9,2 млрд, поставки - на 10%, до 143 самолетов. Производство лайнеров серии 737 остается на уровне 42 единиц в месяц.

Портфель заказов этого подразделения на конец марта оценивался в рекордные $576 млрд и насчитывал свыше 6,1 тыс. самолетов. Компания получила заказы на 140 лайнеров в первом квартале.

Выручка Boeing в сегменте оборонной и космической техники в минувшем квартале выросла на 21% - до $7,6 млрд.

Общий портфель заказов компании на конец первого квартала достиг рекордных $695 млрд.

Акции Boeing прибавляют в цене 4,1% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 1%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

"Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1852 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9088 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов