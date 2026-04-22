Boeing сократил чистый убыток в I квартале, портфель заказов вырос до рекорда

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2026 года и увеличил выручку на 14%.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, чистый убыток в январе-марте уменьшился до $7 млн, или $0,11 на акцию, по сравнению с $31 млн, или $0,16 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,2 на акцию - существенно ниже среднего прогноза опрошенных LSEG аналитиков в $0,83 на акцию.

Квартальная выручка Boeing увеличилась до $22,22 млрд с $19,5 млрд годом ранее.

Доход в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале вырос на 13% - до $9,2 млрд, поставки - на 10%, до 143 самолетов. Производство лайнеров серии 737 остается на уровне 42 единиц в месяц.

Портфель заказов этого подразделения на конец марта оценивался в рекордные $576 млрд и насчитывал свыше 6,1 тыс. самолетов. Компания получила заказы на 140 лайнеров в первом квартале.

Выручка Boeing в сегменте оборонной и космической техники в минувшем квартале выросла на 21% - до $7,6 млрд.

Общий портфель заказов компании на конец первого квартала достиг рекордных $695 млрд.

Акции Boeing прибавляют в цене 4,1% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 1%.