Boeing получил от вьетнамских авиакомпаний заказы на сумму более $30 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. заключила сделки о продаже вьетнамским авиакомпаниям почти 100 самолетов более чем за $30 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Соглашения подписаны в ходе визита главы компартии Вьетнама То Лама в США с целью участия в первом заседании созданного американским президентом Дональдом Трампом Совета мира.

Одно из них предусматривает поставку недавно учрежденной компании Sun PhuQuoc Airways до 40 самолетов 787-9 Dreamliner, сумма сделки - $22,5 млрд. Это самый крупный заказ на широкофюзеляжные лайнеры от вьетнамской индустрии авиаперевозок и первый прямой заказ Sun PhuQuoc Airways, сообщила материнская Sun Group. К 2030 году Sun PhuQuoc Airways планирует расширить парк самолетов до 100.

Еще один заказ сделала Vietnam Airlines, покупающая 50 лайнеров 737 MAX примерно за $8 млрд в рамках ранее объявленного торгового соглашения между США и Вьетнамом. Она также сообщила о намерении инвестировать более $12 млрд в 30 широкофюзеляжных самолетов Boeing.

Кроме того, лоукостер VietJet подписал с Griffin Global Asset Management договор о финансировании покупки шести самолетов 737-8, прейскурантная стоимость которых находится на уровне $965 млн. Вьетнамская компания также заключила с американской Pratt & Whitney соглашение о поставке и обслуживании авиадвигателей на $5,4 млрд.

Акции Boeing дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг.

